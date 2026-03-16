Grifols duplicará su línea de crédito revolving hasta los 2.000 millones de dólares

Archivo - Sede de Grifols - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grifols duplicará su línea de crédito revolving (RCF) hasta los aproximadamente 2.000 millones de dólares (casi 1.750 millones de euros), tras recibir compromisos de financiación de un sindicato de bancos internacionales.

Esta línea de crédito más que duplicaría la anterior, de 938 millones, y tendría un vencimiento de 6,5 años, informa este lunes en un comunicado.

Su entrada en vigor está condicionada a que se complete la refinanciación del actual préstamo a largo plazo (Term Loan B, TLB), prevista para el 31 de mayo.

El margen aplicable a la nueva línea se reduciría de 300 a 200 puntos básicos, con un potencial de reducirse aún más, hasta los 125, "sujeto al progreso de la compañía en sus objetivos de desapalancamiento".

La demanda para participar en la nueva línea "superó ampliamente la colocación final, lo que demuestra el sólido respaldo" de la banca internacional a los avances de la compañía en reducción de deuda y mejora del flujo de caja libre.

UNA "VALIDACIÓN" DE LA ESTRATEGIA

Los coordinadores conjuntos seleccionados incluyen a Bank of America, JPMorgan, Santander, DNB, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Helaba, UBS, ING y Nomura.

El CFO de Grifols, Rahul Srinivasan, ha constatado una mejora significativa en el tamaño y condiciones de la línea, "una nueva validación de la estrategia diferencial de Grifols y de su posicionamiento único" en el sector.