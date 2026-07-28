Grifols gana 227 millones hasta junio, un 28,7% más, y mantiene su deuda en 4,2 veces

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grifols cerró el primer semestre del año con un beneficio de 227 millones de euros, un 28,7% interanual más, y mantuvo su ratio de apalancamiento en 4,2 veces, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

La empresa, que cerró el periodo con unos ingresos de 3.574 millones, un 2,6% más a tipo de cambio constante, ha destacado que la facturación estuvo impulsada por el "sólido desempeño" de Biopharma, que incrementó un 5,4% sus ventas.

El Ebitda ajustado fue de 854 millones, un 2,4% interanual más, mientras que el margen de Ebitda ajustado fue del 23,9%, diez puntos básicos más que un año antes.

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