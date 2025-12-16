Grifols obtiene la certificación de la EMA para toda la cadena de valor de su 'joint venture' en Egipto

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha recibido la certificación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de toda la cadena de valor de Grifols Egypt for Plasma Derivates (GEPD) en Egipto, según ha informado la empresa de hemoderivados en un comunicado.

GEPD es la 'joint venture' constituida en 2020 por Grifols y la National Service Projects Organization de Egipto.

La española ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la concesión de esta certificación, que se produce tras la inspección de calidad realizada en los centros de plasma propiedad de GEPD.

Según ha comunicado la empresa, la EMA ha verificado que todos los procedimientos, la selección de donantes, los métodos de obtención de plasma, los controles de calidad y las condiciones de almacenamiento, entre otros aspectos, cumplen con los estándares de calidad y seguridad exigidos por la legislación europea.

Esta certificación permitirá no solo fabricar productos plasmáticos por parte de GEPD, sino también comercializarlos en toda Europa y en aquellos países que siguen la regulación de la EMA.

La obtención de esta certificación para el plasma egipcio supone un "hito relevante" para la compañía española, ya que Grifols se convierte en la primera empresa de plasma en alcanzar este paso.

Este reconocimiento sitúa además a Egipto como el primer país de África y Oriente Próximo en operar un sistema plenamente integrado de recogida y procesado de plasma que cumple las normas internacionales "más estrictas".

También facilita que el país avance hacia la exportación del excedente de medicamentos derivados del plasma egipcio a otros mercados, especialmente en Europa.

UN COMPROMISO DE LARGO PLAZO CON EGIPTO

El vicepresidente de Grifols Egypt y miembro de la Comisión de Estrategia de Grifols, Tomás Dagá, ha celebrado que "esta certificación confirma la calidad y el rigor del trabajo desarrollado por los equipos implicados estos cinco años para crear la primera plataforma integrada del plasma de África y alinearla con los estándares internacionales de calidad y seguridad más exigentes".

"La certificación de la EMA de Grifols Egypt garantiza que las medicinas obtenidas de este plasma puedan destinarse a mercados que las necesiten, una vez se cubran las necesidades nacionales de Egipto", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que con el sello de calidad y seguridad de Grifols y la certificación de las autoridades europeas, Egipto se encuentra en una posición "privilegiada" para convertirse en un agente fundamental de la industria farmacéutica internacional, apuntalado por un proyecto industrial, creación de empleo local cualificado, generación de conocimiento local y abastecimiento de las necesidades sanitarias nacionales.

"Grifols tiene un compromiso de largo plazo con Egipto y su salud pública y trabajará para seguir garantizando el suministro estable de medicamentos esenciales, que ya es una realidad", ha concluido.

Esta aprobación llega después de que Egipto anunciara que había alcanzado la autosuficiencia del 100% en hemoderivados gracias a Grifols, lo que le ha convertido en el sexto país del mundo capaz de autoabastecerse de medicamentos derivados de plasma nacional, por detrás de Estados Unidos, Alemania, Austria, República Checa y Hungría.