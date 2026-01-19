Grimaldi Lines y Trasmed suspenden la totalidad de su agenda en Fitur por el accidente de Córdoba

Archivo - El buque 'Volcán del Teide', de Trasmed (Grupo Grimaldi). - TRANSMED - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Grimaldi Lines y Trasmed han suspendido la totalidad de su agenda de eventos y actos previstos en su 'stand 'de Fitur durante el miércoles 21 y el jueves 22 de enero con motivo de los días de luto oficial decretados por el Gobierno tras la catástrofe ferroviaria ocurrida en Córdoba.

Según se desprende de un comunicado publicado este lunes por la tarde, no se celebrarán eventos institucionales, presentaciones, ni actos corporativos durante dichas jornadas.

Ambas compañías han considerado que, ante la gravedad de los hechos, resulta "imprescindible" actuar con "la máxima responsabilidad, respeto y sensibilidad". Así, han optado por "alinear" su presencia en Fitur con "el clima de duelo y recogimiento que vive el país".

"Desde Grimaldi Lines y Trasmed queremos expresar nuestro más profundo pesar por esta tragedia, así como trasladar nuestro pésame a las familias y allegados de las víctimas, a quienes enviamos un mensaje de cercanía y apoyo en estos momentos de enorme dolor", ha expresado la nota de prensa.