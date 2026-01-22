GRS O&M se adjudica contrato para una planta fotovoltaica de 219 MW en Portugal

Proyecto solar - GRS

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

GRS O&M ha alcanzado un acuerdo para realizar las labores de operación y mantenimiento en 'Solara4', una de las mayores plantas fotovoltaicas de Portugal con 219 megavatios (MWp), durante al menos los dos próximos años, ha informado la compañía del grupo Gransolar.

'Solara4', propiedad de Welink Energy, es el cuarto gran proyecto en Portugal en el que GRS O&M desarrolla su actividad en estos momentos, junto con Insua (48,4 MWp), Penamacor (82 MWp) y Famalicao (49 MWp), además de otras instalaciones de menor tamaño, todas ellas construidas por su empresa 'hermana' GRS.

Jesús Aguilar, director de GRS O&M, ha puesto en valor que la compañía aumenta su presencia en Portugal "con este importante proyecto", con el que está "muy ilusionado".

"Damos las gracias a Welink Energy por confiar en nuestra empresa para maximizar el rendimiento de Solara4 y obtener los mejores resultados en los próximos años", ha añadido.

GRS O&M opera en la actualidad unos 3,1 gigavatios (GW) en plantas fotovoltaicas e instalaciones de almacenamiento energético en baterías (BESS) ubicadas en Australia, España, Portugal, México, Bélgica, Reino Unido y Sudáfrica, y tiene previsto continuar ampliando su portfolio en estos países de referencia y continuar abriendo nuevos mercados en los próximos años.