Grupo Dcoop cierra 2025 con facturación consolidada de 1.421 millones, un 8% menos por bajada de cotizaciones

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MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grupo Dcoop ha cerrado 2025 con una facturación consolidada de la cooperativa y sus filiales españolas de 1.421 millones de euros, lo que supone un 8,5% menos respecto a los 1.554,95 millones de euros registrados en 2024, debido a la bajada de las cotizaciones.

En concreto, la cooperativa española, que ha presentado los resultados durante la celebración de su asamblea general, alcanzó una facturación de 1.349,65 millones de euros, un 13,2% menos, debido a la bajada de las cotizaciones de las producciones, según informa en un comunicado.

De esta forma, las secciones de olivar (aceite, aceituna de mesa, almazaras, orujo y VISO (Valorización Integral de Subproductos del Olivar), alcanzaron una facturación en conjunto 875,3 millones de euros, el 63% del total de la facturación. Así, en aceite se facturó 723,1 millones de euros y en aceituna de mesa fueron 140,8 millones de euros.

Por otro lado, las secciones ganaderas y cerealistas registraron una facturación total de 190,7 millones de euros. La sección ganadera obtuvo una cifra de negocio de 138,2 millones e industrialización de leche de cabra, donde Dcoop cuenta con una fábrica de recepción de leche de cabra en Antequera y una fábrica de queso de cabra en Lebrija, en alianza con Eurial, se situó en 34,7 millones de euros.

Por su parte, la sección de vinos facturó el pasado año 100,06 millones de euros en un año marcado por una vendimia por debajo de la media de los últimos años debido a la evolución climatológica. En cuanto a suministros, esta sección alcanzó una cifra de negocio de 148,1 millones de euros, convirtiéndose en la segunda del Grupo por facturación.

Mientras que frutos secos (almendras y pistachos) finalizó 2025 con una facturación de 56,3 millones de euros, un incremento considerable en la facturación respecto al ejercicio anterior del 51,6% tras cerrar con 37,2 millones de euros.

Por último, la sección de cítricos comenzó a operar en los dos últimos meses del año y ha facturado 2,9 millones de euros.

Respecto a las exportaciones, éstas se situaron con un valor superior a los 697 millones de euros en 2025, lo que en términos de volumen se tradujo en 278,923 millones de kilos/litros/unidades, un 10,11% más en volumen, pero un 23,75% menos en valor económico, debido, al igual que ocurre con la facturación, al descenso de los precios en los productos que se exportaron.