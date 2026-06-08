Grupo Eulen nombra a María Álvarez Becerril, tercera generación de la familia, vicepresidenta ejecutiva

María Álvarez Becerril, vicepresidenta ejecutiva de Grupo Eulen - GRUPO EULEN

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Eulen ha nombrado a María Álvarez Becerril, tercera generación de la familia Álvarez, vicepresidenta ejecutiva de la multinacional, según informa la compañía, en la que María José Álvarez se quedará como presidenta no ejecutiva.

María Álvarez Becerril, hija de Jesús David Álvarez, fallecido hace tres años, ocupaba hasta ahora el cargo de directora de Recursos Humanos, mientras que su hermana Carlota está al frente de la subdirección general de Seguridad.

En concreto, Eulen ha indicado que esta decisión se enmarca en la apuesta por seguir afianzando una "organización sólida, ágil y preparada para afrontar los retos de crecimiento y transformación en todos los mercados donde opera".

De esta forma, la incorporación de María Álvarez Becerril representa la continuidad de un proyecto empresarial familiar con más de 60 años de historia, comprometido con la excelencia y la visión de largo plazo y supone la incorporación de la tercera generación de la familia Álvarez a la más alta dirección de la compañía.

Álvarez Becerril se incorporó al Grupo Eulen en 2015 y, desde entonces, ha desarrollado su trayectoria en distintas áreas y geografías de la compañía, participando en proyectos estratégicos tanto en España como en Portugal y Perú. Hasta su actual nombramiento, ocupaba la dirección corporativa de Recursos Humanos, posición desde la que lideró iniciativas vinculadas a cultura, liderazgo, talento y transformación organizativa.

Con este nombramiento, el Grupo Eulen consolida una organización preparada para afrontar los retos futuros desde la experiencia, la cercanía al negocio y una firme apuesta por las personas.

Jesús David Álvarez y su hermana María José Álvarez se mantuvieron al lado de su padre, el presidente y fundador del grupo Eulen, David Álvarez Díez, hasta su fallecimiento en 2015 en el conflicto familiar con sus otros cinco hijos por hacerse el control del grupo.