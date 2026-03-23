El grupo francés Le Duff adquiere la española Panamar Bakery Group, proveedor de pan de Mercadona

Le Duff - LE DUFF

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) - El grupo francés Le Duff ha adquirido la española Panamar Bakery Group, proveedor de pan de Mercadona, para crear un gigante de la panadería y bollería, y se convierte en la mayor adquisición de la firma por el momento, según informa en un comunicado.

En concreto, el Grupo Le Duff se ha marcado como objetivo alcanzar los 3.500 millones de euros de volumen de negocio con sus diferentes filiales Bridor (panadería y bollería), Gourming (platos preparados), sus marcas de Restauración (Brioche Dorée, Del Arte, La Madeleine y franquicias) y el Sector inmobiliario.

De esta forma, Panamar Bakery Group, que cuenta con una facturación de 600 millones de euros este año y una plantilla de 2.600 empleados, es un fabricante y distribuidor español de productos congelados de panadería y bollería, que exporta sus más de 1.200 referencias a más de 20 países.

"Abrimos este nuevo capítulo con toda confianza. El espíritu empresarial y los valores familiares que nos impulsan forman una base compartida que el Grupo Le Duff", ha señalado la presidenta de Panamar Bakery Group, Isabel Martínez.

Por su parte, el consejero delegado de Bridor, Philippe Morin, ha destacado la integración de la nueva empresa. "Permite a Bridor comenzar una nueva etapa decisiva al convertirse en uno de los primeros actores mundiales de la panadería-bollería y en un actor fundamental de la península ibérica", ha indicado.