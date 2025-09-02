El grupo Kraft Heinz anuncia su escisión en dos empresas, una de salsas y untables y otra de alimentación

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo estadounidense de alimentación Kraft Heinz ha comunicado este martes su escisión en dos empresas independientes y cotizadas en Bolsa, una enfocada en salsas y productos untables y la otra en alimentos propiamente dichos.

Según se ha explicado en una nota de prensa, la compañía conocida provisionalmente como 'Global Taste Elevation' se hará cargo de la totalidad del negocio de salsas y untables, lo que incluye marcas como 'Heinz' o 'Philadelphia'.

Esta registró en 2024 unas ventas de 15.400 millones de dólares (13.229 millones de euros) y un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 4.000 millones de dólares (3.436 millones de euros).

De su lado, 'North American Grocery' gestionará el área de alimentación, con 'Oscar Mayer' a la cabeza, y estará dirigida por el actual consejero delegado de Kraft Heinz, Carlos Abrams-Rivera.

Esta división generó el año pasado 10.400 millones de dólares (8.934 millones de euros) en ingresos, así como unos 2.300 millones de dólares (1.976 millones de euros) de Ebitda ajustado.

"Las marcas de Kraft Heinz son icónicas y muy queridas, pero la complejidad de nuestra estructura actual dificulta la asignación eficaz del capital, la priorización de proyectos y el impulso del crecimiento en nuestras áreas más prometedoras", ha explicado el presidente de Kraft Heinz, Miguel Patricio.

"Al dividirnos en dos empresas, podremos dedicar la atención y los recursos adecuados para desatar el potencial de cada marca, hacernos más eficientes y crear valor a largo plazo para los accionistas", ha añadido.