Habla, mejor bodega, y Tío Pepe, LAN y Mar de Frades, entre los mejores vinos en la Guía Gourmets 2026

Premiados en el Salón Gourmets - PABLO PLAZA/SALÓN GOURMETS

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Habla ha sido elegida como la mejor bodega del año, mientras que los vinos Tío Pepe (González Byass), LAN Reserva y Mar de Frades, entre otros, figuran entre los mejores vinos de la 41º edición de la Guía Vinos Gourmets 2026, según informa la organización.

En concreto, la entrega de estos galardones, que este año estrena categoría, la de mejor enólogo, con la que se reconoce la excelencia de aquellas personas que están detrás de la elaboración del vino, se ha llevado acabo este miércoles durante la celebración del Salón Gourmets.

De esta forma, la extremeña Bodegas Habla ha sido reconocida como la bodega al año, premiando su amplia variedad de actividades promoviendo un turismo sostenible.

El mejor vino blanco joven ha recaído en Mar de Frades (DO Rías Baixas), del que ha destacado la frescura, elegancia y expresividad de este albariño, elaborado en el Valle del Salnés bajo la dirección de la enóloga Paula Fandiño, mientras que el mejor blanco con crianza recae en Enate Chardonnay (DO Somontano) fermentado en barrica, y el galardón al rosado es para Sinfo de Bodegas Sinforiano (DO Somontano).

Respecto a los tintos, el mejor joven es para Juan Gil Etiqueta Amarilla de Bodegas Juan Gil (DO Jumilla), el mejor tinto con crianza es para Lan Reserva (Bodegas LAN/DOCa Rioja) y el galardón al espumoso recae en Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs Brut Reserva (DO Cava).

La responsable de enología en LAN y directora técnica de las bodegas de Sogrape en España, María Barúa, ha destacado este galardón. "Es algo muy especial, saber que las personas disfrutan de un vino que hacemos con todo cariño, siempre buscando la mejor materia prima y siendo muy respetuosos con la crianza. LAN Reserva es un vino que se puede tomar en cualquier momento. Es un vino con el que convertir lo cotidiano en algo especial y siento que el público que lo ha premiado hoy lo vive así", ha asegurado.

En esta edición, el mejor generoso se ha dado 'ex-aequo' a Tío Pepe de González Byass, que se consolida como un icono de Jerez, y a Fernando de Castilla Oloroso Antique, y el galardón que reconoce a la mejor tienda especializada es para Manjares & Saldaña, ubicada en Saldaña (Palencia).

La novedad de esta edición, el reconocimiento al mejor enólogo es para Ana Carazo de La Bodega de La Loba (DO Ribera del Duero), que ha estrenado el palmarés, mientras que el histórico enólogo de Petrus, que está elaborando Vivaltus en Ribera del Duero, Jean-Claude Berrouet, ha sido reconocido con el premio especial del año.

A'BARRA, ATRIO Y LA CHINATA, PREMIADOS POR EL CLUB DE GOURMETS

Por otro lado, también se han entregado los galardones que otorga la revista Club de Gourmets, cabecera pionera y referente en el ámbito gastronómico en España, que reconoce cada año a los profesionales, establecimientos y medios de comunicación más destacados de los sectores gastronómico y vinícola, basándose en las votaciones de sus lectores.

Así, entre los premiados de esta edición figuran como mejor restaurante La Lobita, ubicado en Navaleno (Soria), mientras que el mejor chef fue para Iván Cerdeño y el mejor jefe de sala ha sido para Javier Gil Jarén (Restaurante Gaytán).

Por su parte, el premio a mejor sumiller se ha otorgado 'ex aequo' a María José Huertas (Restaurante Paco Roncero) y Valerio Carrera (A'barra), mientras que la mejor tienda gastronómica recayó en La Chinata y Montal (Zaragoza), mientras que los hoteles premiados fueron Hotel Akelarre (San Sebastián) y Atrio (Cáceres), entre otros.