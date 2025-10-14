HBX Group anuncia la evolución de su estructura organizativa y una actualización en su equipo directivo

El consejero delegado de HBX, Nicolas Huss, interviene durante el foro de Bloomberg "Futuro de las Finanzas: Perspectivas Económicas de España 2025", a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press

Carlos Muñoz será nombrado consejero en la próxima junta general, prevista para febrero de 2026

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

HBX Group ha realizado cambios en su estructura organizativa para alinearse de mejor forma a la demanda del mercado, aumentar su agilidad, reforzar su enfoque en el cliente y mejorar su capacidad de ejecución, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La nueva estructura de la firma tecnológica especializada en servicios de viajes se compone de cinco verticales especializadas: 'sourcing' (proveedores), 'distribución', 'fintech', 'mobility' & experiences' y 'hoteltech'.

"Estas verticales se fundamentan en un profundo conocimiento del sector, estarán facultadas para impulsar resultados y serán responsables de la ejecución integral y del éxito con el cliente", ha defendido la empresa, que debutó en el parqué español el pasado mes de febrero.

Cada vertical, según HBX Group, contará con el respaldo de equipos funcionales especializados en tecnología y datos, operaciones, marketing y 'pricing', con el fin de lograr mejores resultados con enfoque y agilidad.

La nueva estructura estará respaldada por la adopción acelerada de inteligencia artificial (IA) y automatización, lo que permitirá una ejecución más rápida, una escalabilidad y una rentabilidad mejoradas con una creación de valor global mejorada.

En concreto, David Amsellem (Chief Distribution Officer --director de distribución--) se incorpora al equipo ejecutivo y asume el liderazgo en la distribución de servicios y productos de alojamiento, mientras que Xabi Zabala (Chief Sourcing and Operations Officer --director de suministros y operaciones--) dirigirá 'sourcing' y continuará al frente de la función de operaciones, donde ha impulsado mejoras de eficiencia mediante IA.

Por su parte, Daniel Nordholm (Chief Information Officer --director de información--) supervisará producto, tecnología y datos, además de seguir liderando 'fintech'.

Finalmente, Stephanie Fougou se une al equipo directivo como consejera general y Paula Felstead, la directora de Información (CIO), abandona su puesto para iniciar nuevos proyectos fuera del grupo.

Por su parte, el director comercial de HBX Group, Carlos Muñoz, dejará su cargo, apoyará a la junta como asesor sénior y su nombramiento como consejero se propondrá en la próxima junta general, prevista para febrero de 2026.

RESULTADOS EL 26 DE NOVIEMBRE

HBX Group publicará los resultados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2025 el próximo 26 de noviembre, fecha en la que se esperan cifras alineadas con los rangos de referencia comunicados en julio, según ha avanzado la compañía.

La presentación incluirá detalles sobre el nuevo modelo operativo anunciado y sobre la implementación de la estrategia de crecimiento del Grupo.