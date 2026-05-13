HBX Group gana 28 millones en su primer semestre fiscal, frente a pérdidas en 2025, y rebaja previsiones

El consejero delegado de HBX Group, Nicolas Huss - HBX

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

HBX Group, la tecnológica especializada en servicios de viajes, un beneficio neto de 28 millones de euros en su primer semestre fiscal (octubre-marzo), frente a las pérdidas de 227 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos de HBX alcanzaron los 309 millones de euros entre octubre de 2025 y marzo de 2026, un 3% menos que en el mismo periodo anterior pero un 1% más a tipo de cambio constante.

El valor total de las transacciones (TTV, por sus siglas en inglés) alcanzó los 3.770 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% a tipo de cambio constante y del 12% en términos reportados.

"Esta evolución refleja las medidas comerciales y estratégicas específicas adoptadas para priorizar el crecimiento y ganar cuota de mercado, parcialmente compensadas por el impacto del conflicto en Oriente Medio", ha subrayado la compañía.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado del grupo ascendió a 163 millones de euros en su primer semestre fiscal, un 3% más (+9% a tipo de cambio constante), con un margen del 53%, cuatro puntos más, "respaldado por el apalancamiento operativo, la disciplina de costes y las iniciativas de productividad", ha precisado la empresa.

La compañía ha explicado que desde finales de febrero, las condiciones comerciales se han visto afectadas negativamente por la escalada del conflicto en Oriente Próximo y por la mayor incertidumbre geopolítica.

"El conflicto ha provocado un deterioro significativo de la demanda en los destinos y corredores afectados. Esto se ha traducido en plazos de reserva más cortos y una menor visibilidad a corto plazo", ha señalado el grupo, que a su vez ha observado una reasignación parcial de la demanda de viajes hacia otras geografías.

En respuesta a estos acontecimientos, y sobre la base de los datos comerciales actuales, HBX ha revisado sus previsiones para el ejercicio 2026. Las perspectivas actualizadas reflejan un efecto negativo de cuatro puntos derivado del conflicto en Oriente Próximo en el crecimiento del TTV, así como una mayor incertidumbre de mercado y macroeconómica, parcialmente compensados por las medidas de mitigación y por la resiliencia de la demanda en las regiones menos afectadas.

Las previsiones asumen cuatro meses de conflicto, con una estabilización progresiva de las condiciones comerciales a medida que avance el ejercicio.

En concreto, la compañía prevé para 2026 un crecimiento del TTV de entre el 11% y el 15%, una variación de los ingresos de entre el -4% y el 1%, un descenso del Ebitda ajustado de entre el 2% y el 5%, y una tasa de conversión a flujo de caja libre operativo (FCF) de entre el 90% y el 100%. Las previsiones a medio plazo se mantienen sin cambios.

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