HBX Group lanza una nueva plataforma para acelerar contratación y ofertas en tiempo real

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica de viajes HBX Group ha anunciado el lanzamiento de su nuevo Partner Portal, una plataforma B2B rediseñada para optimizar la interacción con sus socios hoteleros y clientes globales.

Esta herramienta se integra en la estrategia de la firma para consolidar un ecosistema digital más conectado y escalable dentro del sector turístico.

El nuevo portal, disponible en 17 idiomas, introduce mejoras técnicas enfocadas en la autonomía operativa y la seguridad. Según ha detallado la compañía, la plataforma incorpora un sistema reforzado de gestión de identidades con autenticación en dos factores y permite a los establecimientos una gestión independiente de usuarios y permisos.

AGILIDAD OPERATIVA Y DISTRIBUCIÓN API

Desde el punto de vista del negocio, la actualización busca reducir los tiempos de respuesta ante la demanda del mercado. La implementación de contratos sin fecha de caducidad y la simplificación en la configuración de planes tarifarios permitirán a los hoteles lanzar promociones y ofertas estacionales de forma casi instantánea.

En paralelo al lanzamiento del portal, HBX Group ha introducido optimizaciones en su modelo de distribución basado en APIs. Estas mejoras técnicas están orientadas a incrementar la fiabilidad y previsibilidad de los resultados, facilitando operaciones más escalables para los proveedores hoteleros.

Con este movimiento, HBX Group busca simplificar la complejidad operativa del sector mediante el uso intensivo de datos e innovación tecnológica, sentando las bases para futuras actualizaciones como la gestión multihotel desde un único acceso.