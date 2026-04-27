HBX Group realiza su primer movimiento en autocartera desde la salida a Bolsa y alcanza un 1,03%

Archivo - Pantallas de Bolsas y Mercados Españoles (BME), en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

HBX Group ha realizado su primer movimiento en autocartera desde su salida a Bolsa el pasado 13 de febrero de 2025, representativo del 1,034% de su capital, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía tecnológica de viajes ha adquirido desde el 13 de febrero de este año 2,55 millones de títulos en términos netos a un precio que ha oscilado entre 6,13 euros y 8,04 euros.

Así, los títulos de HBX cerraron el 15 de enero a un precio de 8,04 euros, mientras que el 24 de abril, último día en que notificó la compra de acciones propias a la CNMV, cerró en 6,58 euros.

La cotizada turística ha comunicado al supervisor estas adquisiciones de autocartera con motivo de haber superado el umbral del 1% del capital.

Desde principios de 2025, cuando marcó un precio por título de 11 euros al cierre de su debut bursátil, HBX acumula un desplome del 40% al cambio actual de mercado --6,61 euros por acción--.

El próximo 13 de mayo será la fecha cuando la firma anuncie sus resultados financieros correspondientes al primer semestre de su año fiscal 2026, después de facturar 170 millones de euros al inicio del ejercicio, un incremento del 5% a tipo de cambio constante y del 1% en términos reportados frente al mismo periodo de un año antes, y mantener previsiones de cara al ejercicio actual.