Heineken nombra a Rafael Oliveira nuevo consejero delegado

Rafael Oliveira, nuevo consejero delegado de Heineken - HEINEKEN

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Supervisión de Heineken ha anunciado este martes el nombramiento de Rafael Oliveira como nuevo presidente del consejo ejecutivo y consejero delegado de la compañía cervecera a partir del próximo 1 de octubre y por un periodo de cuatro años.

"Tras una rigurosa búsqueda a nivel mundial, el Consejo de Supervisión eligió por unanimidad a Rafa por su singular combinación de visión estratégica, experiencia operativa y perspicacia financiera", ha destacado la compañía en un comunicado.

Sujeto a la aprobación de los accionistas en la junta general extraordinaria que se celebrará el próximo 5 de agosto, Oliveira se incorporará a Heineken el 1 de octubre de 2026.

Hasta entonces, el equipo ejecutivo de la cervecera neerlandesa continuará dirigiendo el negocio y garantizando la continuidad en la ejecución de las prioridades de la compañía.

Rafael Oliveira, con doble nacionalidad brasileña y británica, se incorporará a Heineken procedente de la JDE Peet's, empresa neerlandesa dedicada al café y el té, donde ha ejercido como CEO desde 2024 y que fue adquirida por Keurig Dr Pepper el pasado mes de abril. Con anterioridad, Oliveira trabajó durante una década en The Kraft Heinz Company, donde llegó a ser presidente de Mercados Internacionales.

Con el nombramiento de Rafael Oliveira, Heineken rompe la tradición de elegir a sus máximos ejecutivos internamente y resuelve la sucesión en el liderazgo de la compañía tras anunciar el pasado mes de enero que Dolf van den Brink abandonaría a final de mayo el cargo que ocupaba durante casi seis años.

"Nos complace dar la bienvenida a Rafa a Heineken. Es un líder dinámico y visionario con una trayectoria excepcional al frente de negocios de consumo globales y un crecimiento transformador", ha comentado Peter Wennink, presidente del Consejo de Supervisión de Heineken.

"Me siento honrado y entusiasmado de unirme a Heineken, una de las empresas y carteras de marcas más emblemáticas del mundo", ha comentado Oliveira, para quien la estrategia 'EverGreen 2030' de la cervecera proporciona una plataforma sólida para el futuro.

"Confío en que aceleraremos el crecimiento, impulsaremos la productividad y prepararemos a Heineken para el futuro, conquistando así a los consumidores de todo el mundo", ha añadido.