Helena Revoredo, propietaria de Prosegur, lanza una OPA sobre el 15% de la compañía por 149,6 millones

La empresaria, que ya tiene el 60% de Prosegur, ofrece 1,83 euros por acción, con una prima del 27,4% sobre el precio de cierre de ayer

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Gubel, sociedad controlada por la empresaria Helena Revoredo, accionista mayoritaria y presidenta de Prosegur, ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) voluntaria sobre el 15% del capital social de la compañía de seguridad por hasta 149,6 millones de euros, según la información remitida este miércoles por Prosegur a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Revoredo, a través de Gubel y de su filial íntegramente participada Prorevosa, es titular directa e indirectamente del 59,899% del capital social de Prosegur y del 61,445% de sus derechos de voto, excluyendo las acciones en autocartera, con lo que, de triunfar la OPA, Revoredo controlaría el 75% de la compañía de seguridad.

La OPA se dirige a todos los titulares de acciones de Prosegur y se extiende a la adquisición de un máximo de 81.754.030 acciones a un precio de 1,83 euros por título en efectivo, lo que supone una prima del 27,4% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de Prosegur (1,43 euros); del 28,55% sobre el precio medio ponderado de 1,424 euros por acción del último mes; del 21,05% sobre el precio medio ponderado de 1,512 euros por acción de los últimos tres meses, y del 15,51% sobre el precio medio ponderado de 1,584 euros por acción de los últimos seis meses.

Las acciones de Prosegur en manos de Gubel se inmovilizarán hasta la finalización de la OPA. La oferta se formula exclusivamente en el mercado español, que es el único en el que cotizan las acciones de Prosegur, aunque va dirigida a todos los accionistas, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia.

Gubel ha asegurado que "tiene comprometida financiación suficiente para obtener los fondos necesarios para atender la contraprestación total de la oferta". De hecho, precisa que esta contraprestación "estará garantizada por un aval bancario".

La OPA no está sujeta a ninguna condición, por lo que será válida y surtirá efecto cualquiera que sea el número de acciones que la acepten.

De acuerdo con lo especificado en el anuncio de la oferta, si Prosegur realizara cualquier reparto de dividendos, reservas o cualquier otra distribución a sus accionistas con anterioridad a la liquidación de la OPA, el precio de la oferta (1,83 euros por título) se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción del reparto o distribución, siempre que dicha distribución se realice con anterioridad a la liquidación de la OPA.

No obstante, esto no será de aplicación en relación con el dividendo con cargo a reservas voluntarias, a razón de 0,0661 euros brutos por acción, aprobado por la junta general ordinaria de Prosegur celebrada el pasado 7 de junio y cuyo pago se prevé realizar durante el mes de diciembre, pues ya se ha tenido en cuenta en la determinación del precio de la oferta.

"NO ES UNA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA"

Gubel asegura en el anuncio previo a la OPA remitido a la CNMV que esta oferta "no constituye una concentración económica y, en consecuencia, no está sujeta a la obligación de notificación ni a la obtención de ninguna autorización o no oposición, con carácter previo o posterior a su formulación, por parte de la Comisión Europea, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o de cualquier otra autoridad de competencia".

"La oferta no está sujeta a la obligación de notificar a ninguna autoridad española o extranjera, ni a la obtención de ninguna autorización de otra autoridad administrativa española o extranjera distinta de la CNMV", añade.

La decisión de formular esta OPA parcial fue adoptada por el consejo de administración de Gubel en el día de ayer.

Gubel y su propietaria aseguran que, en relación con esta oferta, no tienen acuerdos ni se han reservado ventajas a accionistas de Prosegur o los miembros de sus órganos de administración, dirección y control.

Revoredo tiene intención de que las acciones de Prosegur continúen cotizando en Bolsa y no tiene previsto promover o proponer su exclusión de negociación.