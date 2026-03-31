Hereu adelanta una "magnífica" Semana Santa en turismo pese a la guerra: "El modelo español resiste bien"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 31 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anticipado una "magnífica" Semana Santa en el sector turístico, gracias a una favorable evolución de los distintos indicadores, y ha resaltado la resiliencia del modelo turístico español, que "resiste bien" frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo.

Así lo ha avanzado este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, destacando el buen rendimiento de los distintos subsectores de la industria, como el turismo de montaña, de interior, cultural o urbano, junto a una mayor aceleración de las reservas de última hora.

Bajo el contexto geopolítico actual, el ministro ha mostrado su satisfacción con estos datos, aunque también ha reconocido su "preocupación" por la evolución de la guerra en Oriente, que influye en ciertos factores como el traslado de los flujos turísticos al Mediterráneo Occidental o el encarecimiento de la energía y del transporte aéreo, que representa casi el 90% de las llegadas del turismo internacional.

Al ser preguntado por el impacto concreto del conflicto, Hereu ha señalado que habrá que esperar a las próximas semanas para disponer de datos concretos, aunque ha admitido que "hay elemenos" que indican estabilidad, como es el caso de la conectividad aérea hacia España.

En su intervención, también ha compartido los datos correspondientes a marzo y abril, meses en los que el gasto turístico internacional en España crecerá un 3% en comparación al mismo periodo de 2025, aunque la llegada de visitantes tan solo subirá un 0,2%, mostrando el crecimiento cada vez más sosegado y moderado en este apartado.

Por tanto, en palabras de Hereu, se mantiene la tendencia de que el crecimiento del gasto está por encima de la llegada de turistas internacionales.