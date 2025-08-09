Hereu celebra el récord histórico de empleo turístico antes del verano, con más de 3 millones de trabajadores

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en un encuentro del foro 'Generación de Oportunidades' de Europa Press, en el Hotel Rosewood Villa Magna, a 23 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha celebrado el récord histórico de empleo turístico antes del verano, fuera de lo que tradicionalmente se considera temporada alta, con más de 3 millones de trabajadores.

"El turismo sigue ganando peso como motor de la economía española. Las actividades relacionadas con este sector registraron entre abril y junio un nuevo récord de empleo con 3.024.347 de trabajadores. Es la cifra más elevada de la historia", ha aplaudido este sábado Hereu en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Entre abril y junio de 2025, el sector registró 3.024.347 trabajadores ocupados, lo que supone un aumento del 2% respecto al mismo periodo de 2024, según los datos publicados este viernes por Turespaña.

Además, las actividades vinculadas al turismo registraron 58.563 empleados más que en el mismo trimestre del año anterior. Los trabajadores en el sector turístico en el segundo trimestre constituyeron el 13,6% del empleo total de la economía española.

Por otro lado, el porcentaje de parados sobre activos en actividades turísticas fue del 8%, 1,2 puntos porcentuales menos que la del mismo trimestre del año anterior. En la economía nacional la tasa de paro se situó en el 10,3%.

En este segundo trimestre del año, las principales actividades turísticas han experimentado crecimientos, excepto en hostelería. Así, en este subsector descendieron un 1,3% los ocupados, debido a la evolución negativa de los servicios de comidas y bebidas (-0,5%) y los servicios de alojamiento (-3,5%). En agencias de viaje la variación fue, en cambio, positiva, del 8,7%, al igual que en el transporte de viajeros (un 4,6% más).

Los ocupados asalariados en turismo en este periodo ascendieron a 2.578.949, registrando un aumento interanual del 4,2%. Continúan así las subidas interanuales de los dieciséis trimestres anteriores. Estos asalariados mostraron aumentos en transporte de viajeros (8,1%) y en hostelería (1,4%), así como otras actividades turísticas (9,9%).

En hostelería disminuyeron tanto los servicios de alojamiento, pero aumentaron de comidas y bebidas. Dentro de otras actividades turísticas, las agencias de viajes experimentaron un incremento del 13,1%. La tasa de asalarización (asalariados/ocupados) fue del 85,3%, 1,8 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre del año anterior.

SUBE LA JORNADA COMPLETA

Los asalariados en el sector turístico con contrato indefinido (84,2%) han aumentado un 4,6% interanualmente, lo que supone la decimosexta subida consecutiva. Por su parte, los asalariados con contrato temporal han registrado un aumento del 2,4%.

En este sentido, la tasa de temporalidad (asalariados con contrato temporal/total de asalariados) en el sector turístico fue del 15,8%, 0,3 puntos porcentuales inferior a la del mismo periodo del año anterior. En relación al tipo de jornada, los asalariados con jornada completa representaron el 75,2% del total de asalariados y aumentaron un 4,3%.

Por su parte, los autónomos en turismo fueron 445.398, descendiendo un 9,3% respecto al mismo periodo del año anterior, con bajadas en hostelería (-14,5%) y transporte de viajeros (-7,8%) y un aumento en otras actividades turísticas (6,3%).

En cuanto a la distribución territorial, aumentó el número de ocupados en once comunidades autónomas. Entre las comunidades principales, el número de ocupados creció en Madrid, un 8,3%, en Andalucía, un 6,5%, en Cataluña, un 2,4%, y en Canarias, 1,4%, mientras que cayó en Valencia, un 1,3%, y Baleares, un 10,7%.