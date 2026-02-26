Hereu defiende un 'Made in Europe' que impulse la reindustrialización con España como actor relevante

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los medios durante la visita a la Feria de la Industria de Málaga. A 13 de diciembre de 2024, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria, Energía y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido este jueves la necesidad de impulsar un "Made in Europe" que permita "ganar valor añadido europeo" y avanzar en la reindustrialización del continente, con España como actor relevante dentro de esa estrategia y con la ambición de contribuir a la creación de grandes grupos empresariales capaces de competir a escala global.

"Nosotros apoyaríamos el concepto 'Made in Europe', pero de una manera que afecte positivamente a todos los sectores y con una aplicación consistente", ha señalado a los medios a su llegada al Consejo de Competitividad en Bruselas, donde ha enmarcado esta posición en el objetivo de "ganar valor añadido europeo" dentro de la futura Ley de Aceleración Industrial.

El ministro ha subrayado que España atraviesa "un proceso claro de reindustrialización", una dinámica que, según ha defendido, encaja con la idea de "autonomía estratégica abierta" que promueve el Gobierno sobre ganar capacidad productiva propia sin renunciar a la integración en los mercados globales.

Para ilustrar su planteamiento, Hereu ha citado el plan de ayudas al automóvil vinculado a la transformación hacia la electromovilidad. Según ha explicado, los incentivos aumentan en función de tres criterios: si el vehículo es más eléctrico, si es más asequible y si tiene mayor contenido europeo.

"Si es más europeo, damos más incentivos", ha resumido, al considerar que se trata de "un ejemplo clarísimo" de cómo aplicar el principio de contenido local europeo sin incurrir en "dogmatismos". El objetivo, ha añadido, es "fortalecer la cadena de valor europea" y no poner "más problemas de los debidos".

Ante las dudas planteadas por algunos Estados miembro, Hereu ha sido tajante: "Para nada nosotros apoyaríamos ningún giro proteccionista, pero en cambio sí que tenemos que impulsar el volver a relocalizar actividad productiva industrial en Europa". A su juicio, se trata de reforzar la base industrial europea sin cerrar la economía, fortaleciendo su autonomía desde una lógica abierta.

CAMPEONES EUROPEOS Y REGLAS DE COMPETENCIA

Preguntado por la revisión de las normas de fusiones para favorecer la creación de grandes grupos industriales europeos, el ministro ha defendido mantener el principio de competencia, pero ha admitido que el contexto geopolítico obliga a reforzar la dimensión empresarial europea.

"Es evidente que, en este contexto geopolítico, necesitamos el poder obtener grandes grupos europeos y, en este sentido, yo creo que España está para alcanzar este objetivo de tener grandes grupos europeos capaces de competir en este mundo global donde la globalización se ha regionalizado", ha señalado.

MEJOR REGULACIÓN Y FONDO DE COMPETITIVIDAD

Durante la reunión de este jueves, los Estados miembro abordarán la revisión del mercado interior y el fondo de competitividad, sobre lo que España, ha dicho, apuesta por "regular mejor" frente a lo que ha calificado de "obsesión por simplificar".

"Tenemos que profundizar en el mercado interior homogeneizando reglas y creando condiciones para impulsar proyectos industriales", ha defendido, insistiendo en que los sectores necesitan agilizar los trámites administrativos para acelerar inversiones.

En cuanto al fondo de competitividad, ha reiterado que España quiere que "en todas las ventanas que se abran haya líneas industriales", al considerar que Europa tiene "una gran opción de fortalecer la política industrial a nivel europeo".