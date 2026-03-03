Hereu encabeza la delegación española en ITB Berlín 2026 tras el récord de turistas alemanes en 2025

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, encabezan la delegación española en ITB Berlín 2026 tras el récord de turistas alemanes en 2025. - DAVID LOPEZ VILLALTA

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, han encabezado la delegación española para la feria ITB Berlín 2026, que celebra esta semana su 60 aniversario, en un contexto favorable tras recibir la cifra récord de 12 millones de turistas alemanes en España durante 2025.

Ambos altos cargos han destacado el liderazgo de España en el mercado alemán, ya que es el primer destino extranjero elegido por los ciudadanos germanos para sus vacaciones principales. Para España, Alemania supone, además, el segundo país en términos de gasto, pasajeros aéreos y pernoctaciones, tras Reino Unido.

Para 2026, se mantiene el liderazgo en el destino alemán, manteniendo una posición "sólida" en un contexto de creciente competencia internacional y de incertidumbre geopolítica. Así, el 9% de los viajeros alemanes con planes definidos declara su intención de viajar este año a España.

Tal y como detalla un comunicado, Hereu ha querido subrayar resaltar la fortaleza turística de España y su posición destacada en Europa como uno de los destinos de referencia en sostenibilidad y digitalización del turismo.

La delegación española participa en esta feria con el stand propio de Turespaña, de 600 metros cuadrados, en el que confluyen comunidades autónomas, destinos y empresas, con una participación de más de 200 empresas y entidades españolas registradas para participar en este evento.

Por otro lado, Hereu y Sánchez ha aprovechado la nueva edición de ITB Berlín para presentar la Estrategia España Turismo 2030, la hoja de ruta para el futuro sostenible del turismo, a ministros de países europeos líderes en turismo, tales como Croacia, Portugal, Francia, Chipre y Grecia.

En dicha reunión, se han abordado los retos globales y comunes de los países presentes para avanzar hacia un modelo europeo de turismo sostenible, competitivo y resiliente, destacando la estrategia europea como una oportunidad de articular una visión del turismo común y renovada que garantice la competitividad a largo plazo al tiempo que refuerce la responsabilidad ambiental, el equilibrio social y la resiliencia.

Además, se han fortalecido las sinergias y las relaciones institucionales entre los diferentes países turísticos, y se ha debatido sobre las buenas prácticas y las herramientas para abordar cuestiones compartidas entre los diferentes destinos.

También han hecho lo propio en otro encuentro que ha reunido a los CEO de turoperadores y presidentes de asociaciones turísticas, y en el que han participado representantes de DRV, Lufthansa, Eurowings, Condor, Schauinsland, Verband Internet Reisevertrieb, AIDA Cruises y ADAC.