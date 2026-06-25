H&M gana un 3% más en su primer semestre fiscal, pero reduce un 6,8% las ventas

Archivo - FILED - 10 July 2025, US, New York: The H&M (Hennes & Mauritz) logo can be seen on a store in Manhattan. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cadena textil sueca Hennes & Mauritz (H&M) obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.710 millones de coronas (425 millones de euros) entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, primer semestre fiscal para la compañía, lo que supone un avance del 3% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio precedente, ha informado la multinacional.

En los seis primeros meses de su año fiscal, la cadena sueca de moda alcanzó un margen bruto del 53,8%, frente al 52,3% del mismo periodo del ejercicio precedente, mientras que el resultado operativo alcanzó los 7.425 millones de coronas (670 millones de euros), un 4,3% más, con un margen operativo del 7,1%, frente al 6,4% del primer semestre del pasado ejercicio.

Las ventas netas de la firma escandinava ascendieron a 104.435 millones de coronas (9.420 millones de euros) en el semestre, un 6,8% por debajo de los ingresos contabilizados en el mismo periodo del año anterior, aunque la caída en monedas locales se limitó a un punto porcentual, incluyendo un descenso del 1% en los países nórdicos, hasta 9.649 millones de coronas (870 millones de euros), y del 6% en Europa Ocidental, con 35.532 millones de coronas (3.205 millones de euros).

De su lado, las ventas de H&M en Europa del Este sumaron 9.408 millones de coronas (849 millones de euros), un 4% menos; mientras que en el Sur de Europa las ventas disminuyeron un 3%, hasta los 14.321 millones de coronas (1.292 millones de euros). Asimismo, los ingresos de H&M en el mercado americano cayeron un 10% en el semestre, hasta 22.702 millones de coronas (2.048 millones de euros) y un 12% en Asia, Oceanía y África, hasta 12.823 millones de coronas (1.157 millones de euros).

En el segundo trimestre de su año fiscal, H&M obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.986 millones de coronas suecas (360 millones de euros), un 0,2% más que un año antes, mientras que las ventas netas de la cadena textil sumaron 54.828 millones de coronas (4.946 millones de euros), un 3,3% menos.

El resultado de la cadena en el segundo trimestre fiscal incluyó un impacto adverso extraordinario de 679 millones de coronas (61 millones de euros) por costes de reestructuración, lo que arrojó un beneficio operativo de 5.913 millones coronas (533 millones de euros), en línea con el año anterior, lo que corresponde a un margen operativo del 10,8%, cuatro décimas más.

Por otro lado, la compañía prevé que las ventas del grupo H&M en moneda local durante el mes de junio "sean similares" a las del mismo mes del año anterior, mientras que espera continuar con su expansión en Latinoamérica mediante la apertura de la primera tienda H&M en Paraguay durante el segundo semestre de 2026 y en Argentina durante 2027.

"Las ventas del trimestre fueron algo inferiores a lo previsto, mientras que la rentabilidad y la situación de las existencias evolucionaron favorablemente", ha comentado el consejero delegado de H&M, Daniel Ervér, subrayando que la multinacional opera en un mundo que sigue caracterizándose por la incertidumbre y el cambio acelerado.

"En la segunda mitad del año, comenzaremos a actualizar la infraestructura digital que respaldará nuestro desarrollo", ha adelantado, apuntando que la nueva infraestructura proporcionará un mejor apoyo a la toma de decisiones, procesos más rápidos y mayor precisión en la planificación de nuestro surtido y existencias.