El PIB creció un 0,6% hasta marzo, dos décimas menos, tras moderarse el consumo y la inversión

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cinco décimas al crecimiento, frente a la contribución de una décima del sector exterior, según los datos de Contabilidad Nacional trimestral publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales de abril.

Con la guerra en Irán haciendo estragos en el último mes del primer trimestre, el consumo de los hogares moderó su crecimiento tres décimas, hasta el 0,6%, mientras que el gasto público aceleró su ritmo de avance tres décimas, hasta el 0,5%, y el de las instituciones sin fines de lucro se aceleró 1,4 puntos, hasta mostrar un crecimiento del 2%.

"El consumo de los hogares se consolida como uno de los principales motores de la economía, con un avance trimestral del 0,6%, apoyado principalmente en la solidez del mercado laboral, en un arranque de año marcado por el impacto de la guerra en Irán en la inflación desde febrero. Las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado 20 de marzo están amortiguando el daño de este nuevo shock energético sobre hogares y empresas", ha destacado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado.

Junto al consumo de los hogares, la inversión también moderó su crecimiento en el primer trimestre. Avanzó un 0,4%, tasa 1,7 puntos inferior a la del trimestre previo y su peor dato desde el tercer trimestre desde 2024.

Con el avance trimestral del periodo enero-marzo, la economía española acumula 23 trimestres consecutivos de aumentos.

El PIB a precios corrientes alcanzó en el primer trimestre un nuevo máximo trimestral de 437.288 millones de euros, cifra 2.172 millones de euros superior a la del trimestre previo.

Todos los sectores económicos presentaron crecimientos trimestrales en el primer trimestre, salvo la construcción, que se estancó. El mayor repunte lo experimentó la agricultura (+3,3%), seguido de los servicios (+0,8%) y la industria (+0,3%).

En cuanto al sector exterior, que aportó una décima al crecimiento del primer trimestre, las exportaciones bajaron un 0,6% entre enero y marzo, en contraste con el incremento del 0,7% del trimestre anterior. Por su lado, las importaciones cayeron un 1% trimestral, su mayor caída desde el verano de 2023.

EL PIB ACELERA SU AVANCE INTERANUAL AL 2,7%

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el primer trimestre en el 2,7%, una décima más que en el trimestre anterior, gracias exclusivamente a la demanda nacional, que contribuyó con 3,5 puntos, en contraste con las ocho décimas que restó la demanda externa.

El consumo de los hogares aceleró su crecimiento interanual una décima en el primer trimestre, hasta el 3,2%, mientras que el gasto público desaceleró su ritmo de avance una décima, hasta el 2,4%.

La inversión, por su lado, aumentó un 5,6% interanual, seis décimas menos que en el trimestre anterior, con avances del 6,8% en los productos de la propiedad intelectual y del 3,9% en los bienes de equipo.

Por sectores de actividad, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha puesto el acento en el crecimiento del 6,3% interanual de la construcción, "que lanza una señal positiva hacia delante", y en la aceleración de los servicios al 3,4% interanual desde el 2,9% del trimestre anterior.

Para Economía, otro "buen síntoma" de los datos de Contabilidad Nacional es el avance trimestral del 1% mostrado por la productividad por hora trabajada, "el mejor dato desde el arranque de 2025", y su crecimiento interanual del 0,6%, "consolidando un ciclo insólito de aumento de la productividad y creación récord de puestos de trabajo".

En cuanto a la demanda externa, las exportaciones desaceleraron su incremento interanual 2,9 puntos, hasta el 0,8%, mientras que las importaciones moderaron su ritmo de avance más de 3 puntos, hasta el 3,2%.

Por sectores económicos, sólo la agricultura recortó su valor añadido bruto en tasa interanual (-3,3%), frente a los incrementos de la construcción (+6,3%), servicios (+3,4%) e industria (+1,6%).

EL EMPLEO MANTIENE SU RITMO DE CRECIMIENTO EN EL 2,8%

Según Estadística, el empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, creció un 2,8% en tasa interanual, lo mismo que en el trimestre precedente. En términos intertrimestrales, el empleo avanzó un 0,8%, cinco décimas más que en el trimestre previo.

Las horas efectivamente trabajadas aumentaron un 2,1% interanual entre enero y marzo, una décima más que en el trimestre anterior, pero bajaron un 0,3% trimestral tras tres trimestres consecutivos de alzas.

Por su parte, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo descendió un 0,1% interanual en el primer cuarto del ejercicio, sumando cuatro trimestres en negativo, en tanto que la productividad por hora efectivamente trabajada subió un 0,6%, tasa una décima inferior a la del trimestre anterior. En tasa trimestral, avanzó un 1%, su mayor aumento trimestral desde el primer trimestre de 2025.

La remuneración de los asalariados aumentó un 0,8% en el primer trimestre de 2026 en relación al trimestre anterior, dos puntos menos que en el trimestre precedente, mientras que el excedente de explotación bruto subió un 2,1%, una décima menos.

En términos interanuales, la remuneración de los asalariados subió un 7,2%, cinco décimas menos que en el trimestre anterior. Pese a ello, con este repunte, se acumulan ya 20 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Por su lado, el excedente de explotación bruto creció un 4,8 interanual, seis décimas más que en el trimestre anterior y su mayor incremento desde el tercer trimestre de 2024.