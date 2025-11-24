HolaCamp se expande en el norte al sumar un nuevo camping en Asturias y prevé una inversión de cuatro millones

Archivo - El ceo de HolaCamp, Alfonso Leprevost, en una imagen de archivo. - HOLACAMP - Archivo

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

HolaCamp ha incorporado el camping La Franca en Asturias, anteriormente conocido como Las Hortensias, en el marco de su "estrategia de expansión", según ha informado en un comunicado este lunes.

La compañía dirigida por Alfonso Leprevost suma este nuevo activo con un plan de transformación que contempla una inversión cercana a los 4 millones de euros entre 2026 y 2030. El camping, con una superficie de tres hectáreas, se encuentra junto a la playa de La Franca y cuenta actualmente con 120 parcelas.

"Asentarnos en Asturias significa reforzar nuestra presencia en un territorio con un gran potencial y complementar la propuesta de destinos que ya ofrecemos en Galicia y Catalunya", ha destacado Leprevost.

El plan de transformación incluye "la optimización de la zonificación del camping y mejoras significativas en las infraestructuras existentes para ofrecer una experiencia premium a los huéspedes".

De cara a los próximos meses, mantiene su estrategia de crecimiento con el objetivo de seguir sumando nuevos campings y alcanzar las 25 ubicaciones tanto en España como en Portugal en los próximos dos años.