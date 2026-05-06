HolaCamp invertirá hasta 5 millones en revitalizar el camping más antiguo de Asturias

Camping de HolaCamp - HOLACAMP

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La operadora de alojamientos turísticos HolaCamp ha anunciado una inversión estratégica de hasta 5 millones de euros destinada a la transformación integral del antiguo camping Los Cantiles, fundado en 1958.

El complejo, rebautizado como HolaCamp Luarca, se sitúa sobre una superficie de 2,5 hectáreas en los acantilados de la costa occidental asturiana y representa la segunda incursión de la compañía en la región, tras los resultados operativos registrados en su activo de La Franca.

La hoja de ruta financiera diseñada por la compañía contempla la ejecución de este capital en un horizonte de entre cuatro y cinco años.

Del monto total proyectado, la operadora destinará entre 2,5 y 3 millones de euros exclusivamente al desarrollo de nuevas tipologías de alojamiento, incluyendo unidades de alto valor añadido como tiny homes y tiendas de glamping.

El resto de la partida económica se dirigirá a la modernización de las infraestructuras básicas y servicios comunes del recinto, que actualmente dispone de 104 parcelas de acampada libre.

Desde una perspectiva operativa, el plan de negocio de HolaCamp busca profesionalizar un activo tradicionalmente gestionado por sus propietarios originales, aplicando un modelo híbrido que combina el camping convencional con experiencias premium.

La primera fase de esta transición comenzará el próximo 12 de junio de 2026, fecha oficial de reapertura, con la instalación de nueve jaimas de lujo diseñadas para maximizar el rendimiento por parcela en ubicaciones estratégicas con vistas al mar Cantábrico.

El CEO y cofundador de HolaCamp, Alfonso Leprevost ha señalado que la apuesta por el norte de España responde a la consolidación de la región como uno de los principales polos de crecimiento para el turismo de naturaleza y outdoor.

Según la dirección de la firma, el mercado asturiano presenta una demanda resiliente que prioriza la desconexión y la sostenibilidad, factores que permiten escalar un modelo de negocio centrado en la actualización progresiva de activos históricos sin alterar su esencia ni el entorno natural que los rodea.