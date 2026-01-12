El Hotel Granada Palace se incorporará a la red de Melia Hotels a partir del mes de marzo - MHI

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International ha anunciado la incorporación del Hotel Granada Palace a su red Affiliated by Meliá a partir de marzo de 2026. Con esta operación, el grupo suma un quinto hotel en la provincia de Granada. En la misma fecha se incorporará también el complejo Holiday World Resort de Benalmádena (Málaga).

El Hotel Granada Palace, ubicado en Monachil, dispone de 107 habitaciones, incluyendo suites y junior suites con terrazas. Cuenta con 3.700 m2 de espacios para reuniones y eventos, distribuidos en 19 salas y áreas exteriores.

El hotel incluye restaurante Ítalo de cocina italiana, Rooftop Bar, piscina exterior, spa, gimnasio y zonas ajardinadas.

Está situado a minutos del centro de Granada, a 35 km de la estación de esquí de Sierra Nevada, a 10 km de la estación de AVE y a 30 minutos del aeropuerto de Granada.

Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International, ha indicado que esta incorporación "refleja la confianza que los hoteles independientes depositan en nuestro modelo" y que el grupo acompaña a estos establecimientos "apoyándose en la fortaleza de un gran grupo internacional como Meliá" mediante su capacidad de distribución, base de clientes y prestigio de marcas.