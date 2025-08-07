La hotelera Riu ultima su desembarco en Tailandia en 2026

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera RIU Hotels & Resorts consolida su estrategia de expansión en Asia con un nuevo hito: la construcción de su primer hotel en Tailandia, el RIU Palace Phuket, cuya apertura está prevista para abril de 2026.

Este avance fue respaldado recientemente con un encuentro institucional en la Embajada de España en Bangkok, donde representantes del grupo hotelero compartieron los detalles del proyecto con autoridades diplomáticas españolas.

Durante la reunión, celebrada en la Residencia del Embajador, una delegación de RIU encabezada por Naomi Riu, directora financiera, y Carles Madrenas, consejero directivo, fue recibida por el embajador de España en Tailandia, Felipe de la Morena, y el consejero económico y comercial, Álvaro Gil-Navarro. La cita sirvió para intercambiar impresiones sobre el entorno económico y turístico del país, así como para detallar los próximos pasos del proyecto.

El Riu Palace Phuket, un resort todo incluido de 5 estrellas para familias, contará con 504 habitaciones, seis bares y, por primera vez en un establecimiento familiar de la cadena, ofrecerá el exclusivo servicio Elite Club, que incluye restaurante y bar con oferta premium, así como habitaciones con piscina privada.

El hotel se ubicará en primera línea de playa frente al Parque Nacional Sirinat, en un entorno natural privilegiado.

En el blog de la compañía se puede ver desde este jueves un avance exclusivo en video en el que se comparte el avance de los trabajos y las primeras imágenes del futuro resort y la playa que lo rodea.

La cadena ya cuenta con presencia en Asia desde 2016, cuando inauguró su primer hotel en Sri Lanka. Posteriormente abrió dos complejos en Maldivas y uno más en Dubái, que en conjunto suman más de 1.700 habitaciones.

El grupo continúa así con su hoja de ruta, sumando nuevos destinos tanto en el segmento vacacional como en el urbano. Además de su expansión internacional, la compañía mantiene una estrategia activa de renovación de activos, a la que destina importantes inversiones cada año.

Es el caso de Riu Palace La Mola de Formentera que abrió tras una completa reforma el pasado mes de abril. Se realizó la modernización 345 habitaciones, ahora más amplias y confortables, incluyendo nuevas suites con vistas privilegiadas al Mediterráneo. Además, se ha ampliado y modernizado el lobby, creando un espacio más luminoso y acogedor, y se han renovado las zonas comunes, como la terraza chill-out y el solárium con camas balinesas.

El proyecto también ha incorporado mejoras en la oferta gastronómica, con la apertura del restaurante gourmet Krystal, y ha potenciado las instalaciones de bienestar, incluyendo un renovado spa y gimnasio. Asimismo, se ha implementado un nuevo club infantil RIU Land con piscina para niños, sumando un total de cuatro piscinas en el complejo .