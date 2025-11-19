Hyatt expande la marca Secrets Resorts & Spas en Cancún

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hyatt Hotels Corporation ha anunciado la apertura del Secrets Mirabel Cancun Resort & Spa, el último hotel que se suma a su marca all-inclusive solo para adultos Secrets Resorts & Spas.

El nuevo complejo se ubica en la zona hotelera de Cancún, reforzando la expansión de la marca en América Latina y el Caribe, tras recientes inauguraciones en Santa Lucía, Aruba y República Dominicana.

El resort, situado a ocho millas del Aeropuerto Internacional de Cancún, se localiza entre el Mar Caribe y la Laguna Nichupté. Cuenta con 487 habitaciones y suites. La categoría Preferred Club incluye suites con piscina y comodidades exclusivas como un lounge y un Sky Bar en la azotea.

Secrets Mirabel se distingue por su oferta culinaria con ocho restaurantes temáticos que abarcan desde cocina francesa y mediterránea hasta sabores asiáticos y un steakhouse. Dispone de seis bares y salones, incluyendo un swim-up bar.

El complejo cuenta con seis piscinas y ofrecerá experiencias culturales para sumergirse en el destino, como un recorrido por el agave, que muestra la historia, el cultivo y la degustación de tequilas y mezcales premium, o clases de cultura mexicana, que exploran las costumbres, tradiciones e historia locales, y ofrecen una conexión más profunda con la esencia de México.

El director general, Federico Echaiz, destacó la ubicación privilegiada del resort para que los huéspedes se "sumerjan en la belleza y cultura de Yucatán".

El complejo también cuenta con espacios para bodas y eventos y ha implementado iniciativas de sostenibilidad, como el reciclaje de jabón y el uso de productos locales. La apertura del Secrets Spa, que ofrecerá tratamientos mayas, está prevista para una fecha posterior.