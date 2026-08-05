Hydnum Steel logra un compromiso de inversión de Cofides de 150 millones para la planta de acero 'verde'

Proyecto de Hydnum Steel - HYDNUM STEEL

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hydnum Steel ha obtenido un compromiso de inversión de 150 millones de euros del Fondo de Coinversión (FOCO), gestionado por Cofides, para acometer la construcción de su complejo industrial en Puertollano (Ciudad Real), que será la primera fábrica de acero limpio de la Península Ibérica, informó la compañía.

En concreto, esta operación se enmarca dentro de un plan financiero que movilizará una inversión global de más de 1.500 millones de euros. De esta cifra, alrededor de 600 millones de euros corresponden a capital ('equity') y alrededor de 1.000 millones de euros a deuda.

Este proyecto cuenta con respaldo institucional, por parte de Cofides y del PERTE II de Descarbonización Industrial, y está impulsado por Russula, la empresa promotora, junto con un grupo de socios industriales y financieros.

Desde su anuncio en 2023, Hydnum Steel ha ido avanzando en su desarrollo técnico y comercial, superando así trámites administrativos críticos, como la resolución favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la adecuación hidrológica del entorno y la obtención de 500 megavatios (MW) de capacidad de acceso a la red eléctrica nacional en el nudo de Brazatortas. De acuerdo con su hoja de ruta, la compañía prevé iniciar el movimiento de tierras y las obras a finales de este mismo año.

Asimismo, el proyecto ha alcanzado acuerdos que cubren una demanda del 100% de la capacidad de producción de la primera fase durante los primeros cinco años de operación.

La presidenta y consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez, destacó que Hydnum Steel es un claro ejemplo de proyectos respaldados, mediante el Fondo de Coinversión, "que contribuyen a transformar sectores estratégicos para la economía", ya que combina innovación industrial, producción sostenible y desarrollo de capacidades productivas.

"Su puesta en marcha contribuirá a acelerar la descarbonización de la industria europea y el avance hacia una economía más sostenible", añadió al respecto.

Por su parte, la consejera delegada de Hydnum Steel, Eva Maneiro, consideró que este respaldo de Cofides y la adjudicación del PERTE de Descarbonización suponen "un impulso fundamental" para el proyecto y su papel en la reindustrialización y descarbonización de la industria europea.

"Muestra que nuestra hoja de ruta avanza según lo planificado y está plenamente alineada con los objetivos de soberanía industrial y energética de España y la Unión Europea", dijo.