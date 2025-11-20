IATI Seguros se expande a Italia dentro de su proceso de internacionalización

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

IATI Seguros se expande a Italia como parte de su proceso de internacionalización, un plan de crecimiento en mercados exteriores en los que ya está presente en Portugal y varios países latinoamericanos como México, Perú y Colombia.

Como novedad, las personas que contraten un seguro con la compañía tendrán acceso a la aplicación Air Doctor, donde, al ingresar su número de póliza, podrán acceder gratuitamente a un servicio global de reserva de citas médicas, que se pueden realizar tanto online como presencialmente.

En caso de necesitar asistencia médica, el centro de atención al cliente también está disponible las 24 horas del día, según un comunicado.

Junto a esta aplicación, la oferta de IATI en Italia se divide en cinco planes de pólizas, divididas entre la cobertura médica de viaje estándar, cobertura intermedia de gastos médicos, equipaje y accidentes, cobertura integral para destinos con altos costos médicos, plan anual de seguro multiviaje para viajes ilimitados de hasta 60 días cada uno y plan anual de seguro multiviaje más completo.

"En IATI queremos seguir cuidando y protegiendo al viajero como llevamos haciendo 140 años. Por eso nos hemos marcado como objetivo un crecimiento en nuevos mercados en los que tenemos claro que podemos aportar un valor diferencial, como es el caso de Italia", el CEO de IATI Seguros, Alfonso Calzado.