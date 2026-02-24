Iberdrola completa la venta de parte de sus activos terrestres en Francia a Technique Solaire

Archivo - Fachada de la sede de Iberdrola - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha completado la venta de parte de sus activos terrestres en Francia al grupo galo de energías renovables Technique Solaire, según ha informado este martes en un comunicado.

En concreto, la cartera de la que se desprende el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán comprende 118 megavatios (MW) de capacidad eólica operativa, así como una cartera de proyectos de 639 MW de energía eólica terrestre y solar fotovoltaica.

Esta operación forma parte de la estrategia del Grupo Iberdrola de centrar sus inversiones en sus negocios estratégicos -principalmente redes reguladas o proyectos de generación renovable con contratos a largo plazo- y en mercados clave como Estados Unidos y Reino Unido.

Se trata de la quinta operación completada por Iberdrola en lo que va de año, tras la venta de activos mini hidroeléctricos y del negocio de purines en España, la venta de su negocio en Hungría y la incorporación de 650 MW de energía solar a la joint venture con Norges.