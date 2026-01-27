Iberdrola y Metrovacesa se alían para impulsar la electrificación sostenible de la obra nueva

Luis Buil, director de Smart Solutions de Iberdrola, y David Sierra Lluch, director de Proyectos y Sostenibilidad de Metrovacesa. - IBERDROLA

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola y Metrovacesa han avanzado en la electrificación sostenible de la vivienda de nueva construcción mediante una alianza estratégica orientada a transformar el modelo residencial, que incluye puntos de recarga y autoconsumo, según han informado este martes ambas compañías en un comunicado conjunto.

El objetivo es triple y busca disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar la descarbonización del parque de vivienda y generar un ahorro energético directo para los nuevos propietarios, fortaleciendo al mismo tiempo el valor y la eficiencia de los hogares desde su construcción.

Esta colaboración ya se ha materializado en 10 promociones de Metrovacesa, distribuidas por diferentes puntos de la geografía española, entre ellos Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla o Valencia, y sienta las bases de un modelo de vivienda preparada para los retos energéticos presentes y futuros.

Cada cliente, según la ficha 'TRA 050' del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de sustitución de un vehículo de combustión por un eléctrico, obtiene un ahorro de unos 7.000 kilovatios hora anuales (kWh/año) por el uso de un vehículo eléctrico, que representa el consumo anual de dos viviendas promedio en España, y evita la emisión de más de 13 toneladas de dióxido de carbono anuales (tCO2/año).

En cuanto al autoconsumo, una instalación tipo, de 8 módulos fotovoltaicos, permite al cliente autoconsumir más del 40% de su energía anual, y evita la emisión de más de 1 tCO2/año, lo que equivale a plantar 55 árboles al año, además de permitir el acceso a bonificaciones fiscales en muchos municipios.

Esta iniciativa forma parte del 'Plan ESG' de Metrovacesa, que guía el desarrollo de sus promociones con un enfoque integral en sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y bienestar de las personas.

A través de este acuerdo, la compañía trabaja para mejorar las condiciones de los propietarios, facilitando el acceso a soluciones energéticas más eficientes, con un impacto positivo tanto en el ahorro económico como en la reducción de emisiones y la protección del entorno.

VIVIENDAS PENSADAS PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA Y LA ENERGÍA LIMPIA

El acuerdo entre Iberdrola y Metrovacesa impulsa la movilidad eléctrica y el uso de energía de cercanía libre de emisiones, facilitando a los nuevos propietarios el acceso a infraestructuras de recarga doméstica y a soluciones energéticas más eficientes desde el primer día.

Esta apuesta anticipa las futuras exigencias normativas, refuerza la eficiencia energética de las promociones y consolida un modelo de vivienda preparado para un contexto energético en plena transformación.

UN PASO ADELANTE EN LA VIVIENDA DEL FUTURO

La electrificación de la vivienda de obra nueva se consolida así como un elemento clave para mejorar la calidad de vida de los residentes, reducir el impacto ambiental y optimizar el consumo energético, generando ahorros sostenidos en la factura eléctrica y dotando a los hogares de mayor resiliencia frente a la evolución del mercado energético.

Esta iniciativa se enmarca en una visión compartida por ambas compañías: impulsar un modelo de vivienda más sostenible, eficiente y alineado con los criterios ESG, cada vez más relevantes tanto para los compradores como para los inversores y las entidades financieras.

"Alianzas como la que mantenemos con Metrovacesa nos permiten avanzar de forma decidida en nuestro objetivo de electrificación, como motor de la seguridad del suministro, supone ahorro económico para los ciudadanos, reduce emisiones y mejora la calidad del aire en nuestras ciudades y poblaciones", ha señalado el director de Smart Solutions de Iberdrola, Luis Buil.

Por su parte, el director de Proyectos y Sostenibilidad de Metrovacesa, David Sierra Lluch, ha destacado que en en Metrovacesa entienden la sostenibilidad como "un pilar estratégico del producto residencial". "Apostar por la electrificación y colaborar con un socio como Iberdrola nos permite ofrecer viviendas más eficientes, preparadas para el futuro y con un impacto positivo tanto para nuestros clientes como para el conjunto de la sociedad y el medio ambiente", ha añadido.