Iberia envía a Tenerife un avión de reemplazo para la comitiva de León XIV, que llegará a las 20.40 horas

El Papa León XIV se dirige al avión 'Falcon' prestado por Casa Real durante la celebración de la ceremonia oficial de despedida al Papa León XIV, en el Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos (España). - Eloísa Pérez / ACFI - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El avión de reemplazo de Iberia ha despegado ya del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y está previsto que aterrice en el Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos a las 20:40 hora local para trasladar a Roma a los pasajeros que iban en la delegación vaticana.

"La seguridad es siempre la prioridad de Iberia. Reemplazar el avión era la opción más segura y, por tanto, es la que se ha adoptado como siempre se hace en circunstancias similares. La compañía pide disculpas a los pasajeros por las molestias que la situación les ha ocasionado", ha asegurado a través de un comunicado.

El Papa León XIV ha regresado finalmente en el 'Falcon' cedido por el rey Felipe VI, que había acudido a despedirlo al aeropuerto. El Pontífice viaja ahora con parte de la comitiva que le acompañaba en su visita apostólica a España después de que un fallo técnico obligase a desalojar el avión original.

De su lado, el gestor aeroportuario Aena ya había asegurado que la operativa comercial de Tenerife Norte estaba funcionando con total "normalidad" pese a la incidencia que afectaba al vuelo del Papa.

Fuentes de Aena confirmaron a Europa Press que se trataba exclusivamente de un problema técnico de la compañía con ese avión en particular: "El aeropuerto está operando con normalidad, es algún problema del avión".