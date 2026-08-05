Archivo - Iberia lanza 'Avios Hoteles' para reservar alojamientos en todo el mundo con puntos y efectivo - IBERIA - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha anunciado este miércoles el lanzamiento de Avios Hoteles, una nueva plataforma alojada en avios.com que permite a los socios del programa Iberia Club reservar más de 300.000 hoteles en todo el mundo utilizando sus Avios, dinero en efectivo o una combinación de ambos.

La nueva herramienta, desarrollada en colaboración con Expedia, integra además la opción de alquilar vehículos con las compañías Avis y Budget. Asimismo, permite a los usuarios acumular hasta 10 Avios por cada euro gastado en reservas de hotel y hasta 5 Avios por euro en el alquiler de coches.

"Con Avios Hoteles seguimos evolucionando Iberia Club para ofrecer a nuestros socios una forma más sencilla y flexible de ganar y utilizar Avios, contribuyendo a una experiencia de viaje cada vez más completa. Nuestro objetivo es seguir incorporando nuevos servicios que aporten valor y permitan a Iberia Club acompañar a nuestros clientes antes, durante y después de cada viaje", afirma Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia.

Esta novedad se suma a la reciente transformación de Iberia Club --que introdujo el cómputo de Puntos Élite según el gasto y el nivel Platino Prime-- y se enmarca dentro del Plan de Vuelo 2030 de la compañía, cuya hoja de ruta prevé alcanzar una flota de 70 aviones de largo radio, reforzar el hub de Madrid y renovar sus cabinas y salas Premium.