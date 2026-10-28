Iberia limita precio máximo de sus vuelos con Andalucía y suma una conexión Madrid-Málaga este miércoles

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha limitado los precios máximos de todos sus vuelos con origen o destino Andalucía hasta el próximo 8 de noviembre y ha añadido una conexión adicional entre Madrid y Málaga este miércoles, con salida a las 20.00 horas desde la capital y vuelta desde Málaga a las 22.00 horas, como consecuencia del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Así lo ha confirmado la aerolínea a Europa Press, que también ha aumentado la capacidad de dos vuelos ya programados para hoy, uno a Sevilla y otro a Málaga, con la asignación de aviones Airbus A321.

Sobre el precio, los billetes de avión quedan topados en un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista y máximo de 149 en tarifa 'Business'. También ha activado flexibilidad para todos aquellos pasajeros que tuvieran previsto volar y hayan visto alterado su viaje por el suceso. Para gestionar los cambios de sus billetes tienen a su disposición el teléfono 900 111 500.

En lo que respecta a las compañías ferroviarias, tanto Renfe e Iryo han activado sus respectivos protocolos de emergencia y atención a las víctimas. La primera ha puesto en marcha el gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares. Para coordinar la atención, la empresa habilitó el teléfono gratuito 900 10 10 20 para las personas afectadas y sus familiares.

Por su parte, Iryo dispuso el número de atención a afectados 900 001 403 con el fin de facilitar la consulta de información y prestar la asistencia requerida.

El siniestro ferroviario en Urda se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo.