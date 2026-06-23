Iberpapel estudia recurrir la denegación de sus certificados de ahorro energético y revisará sus cuentas

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MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberpapel Gestión ha informado de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dictado una resolución por la que se deniega la inscripción en el Registro Nacional de Certificados de Ahorro Energético (CAE) de los certificados solicitados para Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A.U., sociedad del grupo.

La solicitud estaba vinculada a un expediente de actuaciones de mejora de eficiencia energética que había superado previamente las fases de revisión y verificación por una entidad acreditada por ENAC y por el agente autonómico de gestión de CAE.

La compañía ha subrayado que la resolución no es firme y es recurrible, y ha señalado que se encuentra analizando y valorando las distintas opciones para la defensa de sus intereses.

En el plano financiero, Iberpapel había registrado en su información del primer trimestre de 2026 un total de 1,38 millones de euros como subvención de capital y 7,40 millones de euros como ingresos de explotación asociados a este expediente de CAE. Sin considerar estos importes, el Ebitda ajustado acumulado al 31 de marzo de 2026 se situó en un saldo negativo de 0,9 millones de euros.

Ante esta situación, la empresa ha avanzado que realizará los ajustes contables que resulten procedentes el próximo 30 de junio de 2026, en función de las circunstancias existentes en dicha fecha y de la evolución del expediente, con el fin de reflejar adecuadamente el impacto de la resolución en sus estados financieros.