El icónico Tío Pepe renueva su imagen después de 20 años para conectar con el consumidor actual

Archivo - Nueva imagen de Tio Pepe - TIO PEPE - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Tío Pepe, una de las marcas más reconocidas a nivel nacional e internacional, renueva su imagen después de 20 años con una propuesta renovada que refuerza su carácter icónico para conectar con el consumidor actual.

En concreto, esta evolución responde al objetivo de adaptarse al consumidor actual con una propuesta más moderna y auténtica, que refuerza y comunica mejor el carácter icónico de Tío Pepe sin renunciar a su esencia alegre y cercana, según informa la bodega.

De esta forma, la nueva identidad visual introduce una lectura de 'clásicos reinterpretados', actualizando los elementos más emblemáticos de la marca. Así, la botella adquiere una presencia más humanizada e incorpora los símbolos icónicos de la marca como el sombrero, la guitarra y la chaquetilla.

A la vez, Tío Pepe refuerza su universo de marca con una nueva plataforma creativa con la que busca poner en valor su herencia y una forma de ser profundamente característica del país.

Desde González Byass han explicado que esta evolución de imagen refuerza el compromiso de Tío Pepe con su legado y su capacidad de reinventarse, conectando tradición y contemporaneidad para seguir acompañando los momentos de celebración y disfrute. Al mismo tiempo, impulsa su vocación global y su presencia en nuevos mercados, siendo embajador de la 'marca España'.

"En un momento marcado por la incertidumbre y la búsqueda de nuevas formas de conexión, las personas reclaman experiencias que les provoquen emoción y les hagan sentir alegría. La nueva imagen de Tío Pepe reinterpreta lo clásico desde una mirada contemporánea, poniendo en valor la espontaneidad, la celebración y el disfrute como parte esencial del estilo de vida", ha explicado el Global Chief Marketing Officer de González Byass, Marcos de la Torre.