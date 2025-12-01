Illa pedirá comparecer a iniciativa propia ante el Parlament por la peste porcina africana

Archivo - El president de la Generalitat, Savador Illa, y el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pedirá en las próximas horas comparecer a iniciativa propia en el Parlament para dar explicaciones sobre la gestión del brote de peste porcina africana (PPE) en Cataluña, han confirmado fuentes del Govern a Europa Press.

El presidente, de viaje oficial a México, prometió este domingo responsabilidad y transparencia del Ejecutivo ante esta situación, trasladó su solidaridad con el sector y aseguró que se actuaría siguiente los criterios científicos: "Ciencia, ciencia, ciencia y ciencia. Expertos, expertos, expertos y expertos", insistió en una comparecencia desde Ciudad de México.

Tanto Junts como ERC han criticado que el presidente mantenga su agenda internacional, mientras que desde el PSC han defendido que Illa está haciendo un seguimiento exhaustivo y "hora a hora" de la situación, y el domingo encabezó una reunión telemática con las conselleries implicadas.