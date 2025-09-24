Ilunion Hotels premiará a los profesionales que impulsan la innovación en el turismo - ILUNION HOTELS

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ilunion Hotels ha anunciado el lanzamiento de 'Los 25 Más Innovadores del sector turístico', una nueva iniciativa para premiar a los profesionales que han impulsado la innovación en la industria durante el último año.

El reconocimiento, que se entrega en colaboración con TecnoHotel, busca destacar el talento individual de personas que están redefiniendo el futuro del turismo a través de la tecnología, la sostenibilidad, la accesibilidad y el liderazgo.

El plazo de convocatoria está abierto hasta el próximo 9 de octubre. Los profesionales pueden presentar tanto autocandidaturas como nominaciones de terceros a través de un formulario online.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado independiente compuesto por referentes del sector, incluyendo a Antonio López de Ávila (ONU Turismo), Silvia Avilés Giraud (Tourism Innovation Summit), Pilar Gorriz Ramón (RENFE) y Beatriz Heras (ITH), entre otros.

Los criterios de valoración incluyen la mentalidad innovadora, la influencia y el liderazgo, la capacidad de ejecución, el uso de la tecnología, la conexión con el ecosistema y el compromiso con un impacto positivo.

El veredicto final con los 25 perfiles seleccionados se dará a conocer el 23 de octubre en el Tourism Innovation Summit (TIS) en Sevilla, un evento que servirá de escaparate para el talento que lidera la nueva era del turismo.

Con esta iniciativa, Ilunion Hotels refuerza su apuesta por humanizar la innovación y consolidar su compromiso con los profesionales que contribuyen al desarrollo de la hostelería en España. El objetivo final, según Carlos Bello, es "construir un mapa de referentes que motive y empodere a otros profesionales a sumarse al cambio".