Impuesto Taylor Swift: así grava Rhode Island (EEUU) las segundas residencias de lujo y este es su equivalente en España

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Estado de Rhode Island (Estados Unidos) impondrá un impuesto a las las segundas residencias de más de un millón de dólares (844.000 euros) de la región del noreste estadounidense.Este gravamen entrará en vigor en julio de 2026.

Rápidamente este gravamen ha sido bautizado como la tasa 'Taylor Swift', ya que la estrella pop compró una casa de verano en la exclusiva zona de Watch Hill en 2013, negociada en 17 millones de dólares (14,5 millones de euros).

Este impuesto tiene como objetivo incrementar la oferta de alquiler de estas residencias que permanecen vacías la mayor parte del año para combatir el problema global de acceso a la vivienda. Por ello, deberán tributar los propietarios que mantengan la vivienda sin ocupar durante más de 183 días al año.

¿CUÁNTO SE PAGARÁ?

El gravamen anual será de 2,50 dólares (2,11 euros) por cada 500 dólares (422 euros) del valor de inmueble que sea superior a un millón.

Por ejemplo, una segunda residencia de lujo valorada en 2 millones de dólares que permanezca vacía más de 182 días al año, deberá pagar alrededor de 5.000 dólares al año (4.222 euros). No obstante, si la vivienda se encuentra alquilada durante más de 183 días, no pagará esta tasa.

En el supuesto de que la vivienda de Taylor Swift se encuentre valorada en 17 millones de dólares, el importe será de alrededor de 80.000 dólares anuales (68.000 euros), una carga fiscal que la celebridad puede asumir, teniendo en cuenta que su fortuna se estima en 1.600 millones de dólares (1.351 millones de euros), según Forbes.

¿CÓMO AFECTA ESTA MEDIDA A OTROS ESTADOS?

Este tipo de medidas fiscales ya se aplica en otros Estados como Montana, que ha reducido el impuesto anual de las viviendas al 0,76%, al tiempo que ha incorporado la tasa del 1,9% a las segundas residencias de lujo desocupadas.

Por su parte, Los Ángeles (California) cuenta con el conocido "impuesto a las mansiones" de 2022, gravando las ventas inmobiliarias superiores a 5 millones de dólares con tasas del 4%.

En esta línea, el estado de Massachusetts está estudiando la implantación de un gravamen similar a las segundas residencias de lujo, siguiendo el ejemplo de Rhode Island y Montana.

¿CUÁL ES EL EQUIVALENTE EN ESPAÑA?

Los propietarios de una segunda residencia en España tributan anualmente en el IRPF sobre la vivienda vacía entre un 1,1% y el 2%.

En esta línea, el PSOE ha registrado en mayo una proposición de Ley para gravar más la vivienda vacía, junto con otras medidas con una subida del IVA de los pisos turísticos al 21%.

En concreto, esta propuesta también tiene como objetivo aumentar la oferta en el mercado de alquiler. Para ello, se establecería una mayor progresividad con más tramos de tributación, cuyo porcentaje se actualizaría en coordinación con el Ministerio de Hacienda.