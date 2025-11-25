Inditex escala al segundo puesto de las compañías de moda mejor preparadas de cara al futuro, según IMD

Archivo - Fachada de una tienda de Zara, a 26 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gigante español de la moda Inditex se ha situado en la segunda posición del Índice de Preparación para el Futuro, elaborado por la escuela de negocios IMD, ascendiendo así un puesto y situándose, ya por segunda vez, en el podio de las compañías del sector de la moda mejor preparadas de cara al futuro.

De este modo, únicamente la francesa LVMH se sitúa por delante de la empresa española, ya que "su cartera de casas atemporales se ha convertido en un amortiguador casi imbatible frente a los impactos del mercado".

En el tercer puesto del ranking aparece Hermès, que cae de la primera a la tercera posición.

ECOSISTEMA INTEGRADO Y BASADO EN DATOS

LVMH obtuvo una puntuación perfecta de 100 en el indicador de preparación para la moda, mientras que Inditex le siguió con 91,4 puntos y Hermès consiguió 87,2 puntos. En el caso de la firma gallega, esta se ha situado en segunda posición gracias a su "ecosistema integrado y basado en datos detrás de Zara, Massimo Dutti y Bershka".

Asimismo, los responsables del estudio destacan que Inditex prospera gracias a la "innovación de ciclo rápido y la agilidad global", ya que, con miles de tiendas en todo el mundo y una "reconocida capacidad para crear estilos de pasarela en semanas, la multinacional resalta en los primeros resultados de innovación y diversidad empresarial".

"Esta diversidad no se da en términos de categorías de productos (la mayoría son prendas de vestir), sino en sus operaciones flexibles y su cartera de marcas, cada una de las cuales se dirige a diferentes grupos demográficos", afirman los responsables del informe elaborado por el Centro de Preparación para el Futuro del IMD.

Igualmente, el informe subraya que incluso cuando la demanda de los consumidores se volvió incierta en 2025, Inditex mantuvo unos márgenes brutos del 58%, lo que indica "poder de fijación de precios y eficiencia operativa".

ANÁLISIS DE TRES MILLONES DE IMÁGENES AL DÍA MEDIANTE IA

Por último, respecto al consejero delegado de la empresa, Óscar García Maceiras, el análisis apunta que este ha hecho hincapié en la relevancia cultural y la localización de la mezcla de productos, "haciéndose eco de un tema que se observa en todos los líderes".

En este sentido, Howard Yu, director del Centro de Preparación para el Futuro del IMD y responsable del estudio, comenta que Zara analiza tres millones de imágenes al día mediante Inteligencia Artificial (IA) para detectar tendencias, por lo que para cuando "H&M (en el puesto 21 del ranking) identifica la misma tendencia, Zara ya la ha diseñado, producido, enviado y colocado en tienda".

"Zara produce el 85% de su oferta en temporada, lo que significa que fabrica basándose en lo que el consumidor quiere ahora", señala el experto, explicando que cuando esta se equivoca, es un "lote pequeño, pero que cuando H&M se equivoca, son almacenes llenos que acaban en rebajas".

Así, Yu ejemplifica que "H&M sigue operando con un modelo de predicción a seis meses vista", mientras que Zara opera con un "modelo de reacción continua". "En 2025, la velocidad no es una táctica: es el sistema operativo", apunta, concluyendo que la ventaja de Inditex "no es solo la rapidez, sino el control del ciclo completo -datos, diseño, fabricación, logística y tienda-".

"Esa integración es la que hace tan difícil que otros puedan replicarlo", finaliza el experto.

HABILIDAD PARA LEER LA CULTURA DEL CONSUMIDOR

De tal modo, el estudio del IMD afirma que un denominador común entre los líderes de la industria de la moda es su habilidad para "leer la cultura del consumidor y construir el atractivo de la marca", subrayando que Hermès, LVMH e Inditex han trabajado dicho atractivo a través de la exclusividad, como es el caso de las francesas, o mediante una respuesta ultrarrápida a las tendencias, como ha conseguido la española.

"Cada una de ellas pone de relieve cómo diferentes vías -una de gama alta y lenta, otra masiva y rápida- pueden preparar el futuro si se ejecutan", asegura el documento.

Por otro lado, más allá de las posiciones de privilegio del ranking, los autores destacan también el alza de Adidas del décimo al cuarto puesto en la edición de este año como resultado de "un giro perfecto, que consistió en convertir una tendencia cultural en un impulso financiero masivo, reactivando marcas icónicas y reduciendo inventarios". "Adidas se recupera bajo su nuevo consejero delegado Bjorn Gulden, demostrando cómo una sólida cultura de aprendizaje puede restablecer la preparación para el futuro", aseveran.

SECTOR REMODELADO POR TRANSFORMACIÓN DIGITAL

De cara al futuro, el estudio concluye que la industria mundial de la moda, en un "entorno en el que domina la equidad de marca mientras se acelera la convergencia de estilos", está siendo remodelado por la IA y la transformación digital así como por la convergencia del lujo, la ropa de calle y la moda digital.

De tal modo, advierten de que el cambio de la IA en la moda ya no es un "proyecto secundario; sino fundamental para la forma en que las marcas diseñan, producen y convierten a los compradores". En este sentido, McKinsey estima que la IA generativa por sí sola podría añadir entre 150.000 y 275.000 millones de dólares en beneficios operativos a los sectores de la confección, la moda y el lujo en los próximos tres a cinco años.

Además, en este contexto, el estudio apunta que el lujo, el 'streetwear' y la moda digital ya no son vías separadas; sino que "se están fusionando en un ecosistema donde la estética, las comunidades y los modelos de negocio colisionan". "Ha surgido toda una economía basada en la urgencia y el acceso privilegiado, por lo que la escasez aumenta el valor percibido, mientras que el miedo a perderse algo acelera la demanda", concluye.

SECTORES FARMACÉUTICO, TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y FINANCIERO

Al margen del estudio de la preparación para el futuro de la industria de la moda, cuyo ránking clasifica a 41 empresas del sector, el IMD también examina la preparación del sector farmacéutico, el tecnológico, el de viajes, el de bienes de consumo, el de finanzas y el de automoción. En el sector farmacéutico, Johnson & Johnson (100), Roche (97,2) y AstraZeneca (95,4) encabezan la lista, mientras que en el caso de las tecnológicas, el ranking encumbra a Nvidia (100), Microsoft (97,4), Alphabet (94,1) y Meta (91,4).

De su lado, el listado de empresas turísticas está liderado por Booking (100), Airbnb (91,6) y Marriot (87,1), mientras que el de bienes de consumo lo dominan L'Oréal (100), Coca-Cola (90,8) y Unilever (89,7). Por último, el ranking de las empresas financieras está presidido por Mastercard (100), DBS Bank (95,7) y Visa (95,6), al tiempo que el de empresas de automoción está liderado por BYD (100), Tesla (98,1) y Geely (82).