Inditex frena su crecimiento al ganar 2.791 millones en su primer semestre (+0,8%) y elevar un 1,6% ventas

García Maceiras destaca el "sólido" rendimiento, con ventas "satisfactorias" en "un entorno de mercado complejo"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Inditex registró un beneficio neto de 2.791 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 0,8% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo, que vuelve a lograr nuevos récords con sus resultados, aunque con crecimientos más moderados, por debajo de lo que apuntaban los analistas.

Las ventas, por su parte, crecieron un 1,6% con respecto al primer semestre de 2024 y alcanzaron 18.357 millones de euros, con una evolución satisfactoria tanto en tienda como 'online'. Las ventas a tipo de cambio constante han crecido un 5,1%.

"Hemos logrado un sólido rendimiento en este primer semestre del ejercicio 2025, con ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo y manteniendo sólidos niveles de rentabilidad. La eficiente ejecución de nuestros equipos demuestra la solidez del modelo de negocio de Inditex", ha subrayado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

El margen bruto creció un 1,5%, hasta 10.703 millones de euros, y se situó en el 58,3% de las ventas (-5 puntos básicos frente al primer semestre de 2024).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 1,5%, hasta 5.114 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 0,9% hasta 3.572 millones de euros y el resultado antes de impuestos un 0,1%, alcanzando los 3.601 millones de euros.

La posición financiera neta fue de 10.012 millones de euros al final del primer semestre de este año.

De cara al segundo semestre de 2025, la compañía ha destacado que las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido "muy bien recibidas" por sus clientes. Así, las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024.

El grupo ha destacado que todas las líneas de gasto han mostrado una evolución favorable y ha precisado que los gastos operativos crecieron un 2,2%. Incluyendo todos los cargos por arrendamientos, los gastos operativos crecieron 63 puntos básicos por encima del crecimiento de las ventas.

Debido al "fuerte" desempeño operativo, el inventario creció un 3,1% a 31 de julio de 2025 respecto a la misma fecha del año anterior.

En su primer semestre, la compañía ha realizado aperturas en 35 mercados. Al cierre del periodo, Inditex operaba 5.528 tiendas.

Todas sus cadenas han incrementado sus ventas durante el primer semestre, salvo Massimo Dutti, que las ha reducido casi un 1%. Zara logró unas ventas de 13.150 millones de euros, frente a los 13.033 millones de euros del primer semestre de 2024.

Por áreas geográficas, Europa (sin España) aportó el 50,7% de los ingresos del grupo, por encima del 49,9% del mismo periodo del año anterior, mientras que América situó su peso sobre el total de ingresos en el 17,8%, frente al 18,8% de un año antes, Asia y resto del mundo en el 16% (16,6% un año antes) y España en el 15,5%, por encima del 14,7% del primer semestre de 2024.

"POTENCIAL DE CRECIMIENTO A LARGO PLAZO"

La compañía, que ha celebrado el 50 aniversario de Zara, ha asegurado que sus prioridades siguen siendo la mejora continua de nuestra propuesta de moda, la atención al cliente, su enfoque en la sostenibilidad y la continua evolución de sus equipos de alto rendimiento. "Al centrarnos en estas áreas, impulsaremos el potencial de crecimiento a largo plazo del grupo", ha destacado.

"Nuestro modelo de negocio, caracterizado por la flexibilidad, la capacidad de respuesta y el suministro en proximidad durante la temporada, nos permite reaccionar a las tendencias de moda, reforzando así nuestra posición única en el mercado. Invirtiendo continuamente en nuestras tiendas, nuestro canal online global y nuestras plataformas logísticas centralizadas, con un enfoque en la sostenibilidad, seguiremos generando crecimiento a largo plazo", ha añadido.

Inditex tiene presencia en 214 mercados, con una baja cuota en cada uno de ellos y en un sector "fragmentado".

La compañía ha afirmado que la optimización de las tiendas sigue su curso y prevé que esto impulse nuevas mejoras en la productividad, al tiempo que espera que el crecimiento del espacio bruto anual en el período 2025-2026 se sitúe en torno al 5%, con un espacio neto positivo acompañado con una "fuerte" venta 'online'.

A los tipos de cambio actuales, anticipa un impacto divisa de aproximadamente un -4% en las ventas en 2025. En 2025 Inditex espera un margen bruto estable (+/-50 puntos básicos).

En el presente ejercicio el grupo ha planificado inversiones para incrementar la capacidad operativa, obtener eficiencias y aumentar la diferenciación, con una inversión ordinaria de alrededor de 1.800 millones de euros.

En este contexto, la compañía ha asegurado que su plan de expansión logística para el 2024 y el 2025 sigue según lo previsto. Este programa de inversión extraordinario de dos años centrado en la expansión del negocio destina 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios 2024 y 2025.

El objetivo de este plan logístico es reforzar las capacidades de Inditex para acometer las "fuertes" oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo a nivel global.