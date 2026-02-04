Inditex lanza un nuevo programa temporal de recompra de acciones propias por un máximo de 180 millones

Archivo - La presidenta de Inditex, Marta Ortega preside la Junta General de accionistas de Inditex, a 15 de julio de 2025, en Arteixo, A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Inditex ha aprobado este miércoles un programa temporal de recompra de acciones propias que afectará a un máximo de tres millones de títulos, representativos del 0,096% de su capital social, y con un importe máximo de 180 millones de euros, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La finalidad de dicho programa es permitir a la compañía cumplir con las obligaciones de entrega de acciones a determinados miembros del equipo directivo, incluidos los consejeros ejecutivos, y otros empleados del grupo, derivadas del primer y segundo ciclo del plan de incentivo a largo plazo 2023-2027, aprobado por la junta de accionistas del 11 de julio de 2023, así como del primer y segundo ciclo del plan de incentivo a largo plazo 2025-2029, aprobado por la junta del 15 de julio de 2025.

Las acciones se comprarán a precio de mercado, respetando las condiciones de precio y volumen establecidas en el Reglamento (UE) 2016/1052 y con sujeción a los términos autorizados por la junta general de accionistas.

En concreto, la ejecución del programa se realizará en dos tramos: el primer tramo de 1,6 millones de acciones, se adquirirá entre el día 5 de febrero y el 31 de marzo de 2026; mientras que el segundo tramo de 1,4 millones de acciones, se adquirirá entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2026.

La interrupción, finalización o modificación del programa, así como las operaciones de compra de acciones realizadas en su virtud serán debidamente comunicadas a la CNMV. BBVA será el intermediario que realizará la adquisición de acciones por cuenta de la compañía.