Inditex logra unas ventas de casi 6.400 millones en España en 2025, un 8,6% más

Archivo - Zara - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Inditex logró unas ventas de 6.338 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025-2026 (desde el 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026), el cuarto de Marta Ortega al frente de la presidencia, lo que supone un incremento del 8,6% respecto al año anterior, cuando alcanzó una facturación de 5.833 millones de euros.

En concreto, España supuso el 15,9% de la facturación en 2025, frente al 15,1% de 2024, según ha informado la compañía con motivo de la presentación de resultados anuales.

El resto de Europa generó el 51,3% de las ventas, por encima del 50,6% de un año antes, mientras que América aglutinó el 17,8% de los ingresos, frente al 18,6% de 2024 y Asia y resto del mundo, el 15%, por debajo del 15,7% de un año antes.

Por formatos, Zara (Zara y Zara Home) continúa siendo el motor del grupo, con 28.051 millones de euros en ventas, frente a los 27.778 millones de euros de un año antes, seguida de Bershka, con 3.286 millones de euros; Stradivarius, con 3.002 millones de euros; Pull & Bear, con 2.546 millones de euros; Massimo Dutti, con 2.019 millones de euros y Oysho, con 960 millones de euros.

Inditex registró un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025-2026 (desde el 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026), el cuarto de Marta Ortega al frente de la presidencia, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior, según ha informado la compañía.

Las ventas alcanzaron los 39.864 millones de euros, un 3,2% más sobre 2024, con una evolución "muy satisfactoria" tanto en tienda como 'online', positiva en todos los formatos y, a tipo de cambio constante, en todas las zonas geográficas. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%, mientras que las ventas 'online' crecieron un 4,8%, alcanzando los 10.656 millones de euros.

"Estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales. Conectar con ellos, entender sus deseos y ofrecer el mejor producto y una experiencia diferencial es la base que sustenta nuestra expectativa de crecimiento a largo plazo", ha destacado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.