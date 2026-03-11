Inditex está "monitoreando muy cerca" la situación en Oriente Próximo y dando apoyo a sus equipos locales

Archivo - El consejero delegado de Inditex, Oscar García Maceiras. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha declarado este miércoles que Inditex "está monitoreando muy de cerca la situación en Oriente Próximo", al tiempo que prestan apoyo "a los equipos locales".

A preguntas de los analistas durante la call conference por la presentación de los resultados anuales del Ejercicio 2025 de Inditex, García Maceiras ha detallado que la compañía opera a través de una red de franquiciados en la región y que, aunque algunas tiendas se vieron afectadas por cierres temporales, la gran mayoría de los establecimientos están actualmente abiertos.

García Maceiras ha explicado además que la inversión ordinaria (Capex) de aproximadamente 2.300 millones de euros prevista para el Ejercicio 2026 se centrará "en la optimización del espacio comercial, la integración tecnológica y la eficiencia de procesos". Este nivel de inversión "está alineado con el de ejercicios precedentes y busca sustentar el crecimiento a largo plazo y mejorar la experiencia del cliente" en todas las plataformas", ha indicado.

Preguntado sobre EEUU, el consejero delegado de Inditex ha destacado que "sigue siendo un mercado muy relevante con grandes oportunidades de crecimiento selectivo".

También ha indicado que, tras varias aperturas de flagships en 2025 en lugares como Los Angeles (The Grove) o Las Vegas (Caesar's Palace), para 2026 están previstas reformas en el Zara de la Quinta Avenida de Nueva York y la llegada con tienda física de Bershka y Massimo Dutti a ciudades como Miami y Nueva York. Tras estas nuevas aperturas, la compañía espera "alcanzar las 110 tiendas en el país al cierre del año".