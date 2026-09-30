Indra acuerda comprar el 30% de la firma de ciberseguridad TRC, con la opción de alcanzar el 100%

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MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Indra Group ha alcanzado un acuerdo para adquirir, a través de IndraMind, una participación del 30% en la compañía madrileña de ciberseguridad TRC, una operación de la que no ha trascendido el importe y con la que busca reforzar el ecosistema español de capacidades soberanas en este ámbito.

El acuerdo incluye además una opción para que Indra eleve progresivamente su participación hasta el 100% del capital de TRC durante los próximos dos años, según ha informado este miércoles la compañía en un comunicado.

La transacción quedará cerrada tras el cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes, incluida la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La entrada de IndraMind en el accionariado de TRC permitirá a la filial tecnológica de Indra complementar su oferta de ciberseguridad, especialmente en el área de protección de sistemas y redes de información.

En concreto, Indra pretende ampliar una propuesta que comprende la identificación y prevención de riesgos, los servicios de operación -detección, respuesta y recuperación- y un catálogo de soluciones de identidad digital.

TRC, de capital íntegramente español, está especializada en soluciones de protección de sistemas y redes para ámbitos estratégicos de interés nacional. La empresa desarrolla tecnología aplicada, entre otros campos, a la protección de datos, fronteras, emergencias y redes críticas, así como a la ciberseguridad en Defensa e Interior.

La compañía cerró 2025 con una facturación superior a 120 millones de euros y una plantilla de más de 400 expertos, de acuerdo con los datos facilitados por Indra.

Indra ha señalado que la operación abre nuevas oportunidades de colaboración entre ambas empresas en un contexto de mayor apuesta europea y nacional por la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica.

A través de IndraMind, el grupo desarrolla capacidades de inteligencia artificial soberana, ciberseguridad y ciberdefensa destinadas a la protección de ciudadanos, territorios e infraestructuras críticas, tanto físicas como digitales.

Indra Group cerró el ejercicio 2025 con ingresos de 5.457 millones de euros, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 mercados.