Indra afirma que no ha valorado el precio de EM&E y que la operación no está sobre la mesa

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Indra afirma que no ha valorado el precio de la empresa Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) y que esta posible operación "ni siquiera está ahora sobre la mesa", según informaron este martes a Europa Press fuentes de la compañía.

Las citadas fuentes recuerdan que el consejo de administración de Indra informó el pasado 19 de marzo de que daba por concluido el proceso de análisis de una potencial operación con EM&E, propiedad del que fuera su presidente, Ángel Escribano, y de su hermano Javier.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, resaltó, en este sentido, que fue EM&E quien retiró la posible operación y que desde Indra se estudiaría de nuevo en el caso de que los Escribano decidiesen retomarla.

En la comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Indra informó de que EM&E se retiraba de la operación con Indra, ya que al firma familiar consideraba que no se daban las condiciones para ello y "a la vista" de la petición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que había exigido que se solucionara el "conflicto de interés" que existía en Indra.

Después de esta petición de la SEPI, que tiene un 28% de Indra, EM&E que ostenta un 14,2% de la compañía, decidió retirarse de la operación. El conflicto de interés señalado por el holding público se solventó finalmente con la dimisión como presidente de Ángel Escribano, quien fue sucedido en el cargo por Ángel Simón.

Desde entonces, no se ha vuelto a tratar el asunto en ningún consejo de administración, han insistido las fuentes.

De los Mozos declaró la semana pasada en la presentación de resultados que la tecnológica no tenía "nada que decidir" respecto a este tema, y que lo "único" que se podía hacer es esperar.

"Cuando dos empresas están en negociación y una se retira, lo único que puedo hacer es esperar y el día que ellos tomen la decisión, lo estudiaremos". Y agregó: "Si a día de hoy han considerado que no es el momento (de realizar la operación), yo no tengo nada que decidir y respeto su decisión".

El diario 'Expansión' publica este martes que el pasado mes de marzo hubo informes de algunos asesores que valoraban la compañía de los hermanos Escribano entre 2.000 y 3.000 millones de euros, incluso antes de tener las cuentas auditadas del ejercicio 2025.