Indra se alía con la española Egatel para desarrollar sistemas de defensa y de comunicación militar avanzados

Archivo - (I-D) El Presidente De Indra, Ángel Escribano, Y El Consejero Delegado De Egatel, Yago Novoa, Durante La Firma Del Acuerdo Estratégico Entre Ambas Compañías. - INDRA - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Indra ha suscrito un acuerdo de colaboración con la firma española Egatel para desarrollar, fabricar e industrializar soluciones de comunicación militar avanzadas, de defensa electrónica, de mando y control, radares, de simulación y de espacio.

"El acuerdo (...) establece un marco de cooperación para identificar y promover conjuntamente nuevas oportunidades de negocio y proyectos tecnológicos que fortalezcan la soberanía nacional y posicionen a la industria española de defensa en la vanguardia internacional", ha detallado Indra en un comunicado.

Por un lado, la empresa ha destacado que el desarrollo y la fabricación de sistemas de comunicaciones avanzadas incluye terminales de comunicación satelital de "última generación".

Asimismo, el acuerdo incluye una colaboración en materia de integración electrónica y electromecánica, así como en la provisión de soluciones completas para la gestión del ciclo de vida de sistemas propios y de terceros, "tanto en el mercado nacional como internacional".

"Ambas compañías constituirán un comité de seguimiento encargado de definir la estrategia conjunta, evaluar oportunidades comerciales y supervisar el progreso de los proyectos", ha apuntado Indra.

Este acuerdo con Egatel se enmarca en la ejecución de los programas nacionales de modernización militar, de los que Indra ha sido la principal adjudicataria junto a Airbus y Navantia.

Sobre ello, la empresa ha recalcado que su intención es abordar estos programas "a través de su red de socios", integrada en la actualidad por alrededor de 1.000 colaboradores y a la que se prevé añadir a otros 200 proveedores nacionales.

"La alianza con Egatel nos permite integrar capacidades complementarias y acelerar el desarrollo de soluciones tecnológicas de alto valor añadido para las Fuerzas Armadas y otros clientes estratégicos, tanto en España como en mercados globales", ha destacado el presidente de Indra, Ángel Escribano.

Por su parte, el consejero delegado de Egatel, Yago Novoa, ha resaltado que el acuerdo impulsa el desarrollo conjunto de "soluciones tecnológicas de alta fiablidad".