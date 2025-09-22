Indra se alía con la Fundación Universia para impulsar proyectos de investigación en tecnologías accesibles

Indra y la Fundación Universia premian proyectos de investigación en tecnologías accesibles - INDRA Y FUNDACIÓN UNIVERSIA

Indra y la Fundación Universia han premiado tres proyectos de investigación en tecnologías accesibles desarrollados por las universidades de Vigo, Granada y la Politécnica de Madrid con un total de 25.000 euros a cada uno, según han informado ambas entidades en un comunicado conjunto.

El proyecto desarrollado por la Universidad de Vigo es EmpowerTasks, una plataforma digital inclusiva diseñada para que personas con discapacidad intelectual puedan acceder a oportunidades de empleo a través de microtareas digitales y servicios en remoto.

En tanto, la Universidad de Granada ha sido premiada por 'Conecta', un sistema inmersivo de comunicación para personas con "graves dificultades de motilidad, control cefálico o de la mirada" que no pueden usar los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación convencionales.

Además, la Universidad Politécnica de Madrid ha recibido una ayuda de 25.000 euros para el diseño y la construcción de 'Lara', un robot manipulador móvil que incrementa la autonomía del usuario en silla de ruedas en los entornos domésticos o laborales.

A estos tres galardones se suma el premio de la categoría especial, dotado con 10.000 euros y que fue a parar al proyecto 'FastBaby 2.0', desarrollado por la Universidad de Castilla-La Mancha y que fomenta la autonomía desde los primeros meses de vida mediante adaptaciones accesibles como dispositivos 3D, sensores y herramientas digitales.

La novena edición de la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en tecnologías accesibles de Indra y la Fundación Universia ha estado dirigida a grupos de investigación, centros universitarios y escuelas de negocio adscritas.

"Esta iniciativa conjunta tiene como objetivo promover el desarrollo de tecnologías innovadoras que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad, facilitando su inclusión social y laboral", han destacado las dos entidades.