El presidente de Indra, Ángel Simón (c); el consejero delegado de Indra, Josep Maria Recasens (i); y el director financiero de Indra, Miguel Forteza (d), durante una rueda de prensa, en la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2026. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Indra ha asegurado que ha tenido en cuenta el riesgo asociado al posible cambio de Gobierno tras las elecciones generales del próximo domingo en el plan estratégico 'Forward2030' que han presentado este miércoles, en el que afirma que "han sido conservadores".

"Nosotros tenemos un 'governance' claro en Indra, como empresa cotizada que es, por lo tanto lo que hacemos siempre es seguir ese 'governance' en el plan estratégico, y hemos sido conservadores en cada uno de los epígrafes", ha explicado el presidente de la compañía, Ángel Simón en rueda de prensa, que ha añadido que se trata de un plan "ambicioso que requiere mucha gestión pero con el que van a seguir adelante en los próximos tres años".

En este sentido, el directivo ha recordado que desde la multinacional plantearon este Capital Markets Day "antes de que se convocaran las elecciones".

"Esto es una empresa cotizada, que tiene su 'governance', y que efectivamente evalúa todos sus riesgos", ha insistido, detallando que "solamente hay un 10% de Programas Especiales de Modernización (PEMs) que no están hoy adjudicados", por lo que este sería el potencial riesgo ligado al cambio de Gobierno.

BUSCAN MENOS DEPENDENCIA EN DEFENSA DEL MERCADO NACIONAL

Al hilo, el consejero delegado de Indra, Josep Maria Recasens, ha señalado que se necesita un mix "más saludable en términos de composición de la facturación de la compañía". "Somos altamente dependientes de nuestro mercado doméstico, en especial en defensa, y en el plan estratégico estamos dando pinceladas, pistas claras de cuál es nuestra intención, que es internacionalizar la compañía utilizando esa palanca que nos da España como Estado y el Ministerio de Defensa", ha explicado.

Por otra parte, preguntado por la huella industrial de Indra, Recasens ha comentado que con las 14 fábricas que tienen actualmente "es suficiente para su demanda". "Nuestra huella industrial está en España, exceptuando la planta de Kansas (Estados Unidos), ya que nuestro fine es servir productos desde España al mundo", ha declarado, resaltando su apuesta por Córdoba y que la estrategia de Indra es la "territorialización".

Asimismo, ha dejado claro que la firma no tiene en mente contar con una fábrica en Cataluña. "Rotundamente no", ha insistido a la pregunta por una posible planta en Barcelona.

Por último, desde la compañía han asegurado que no descartan potenciales alianzas con Telefónica, Santa Bárbara o Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), ya que "no excluyen a nadie para formar alianzas". "Nos aliaremos con quienes tengan las capacidades que necesitamos", han concluido.