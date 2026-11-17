Archivo - Fachada de la sede de Indra en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Indra ha cerrado la sesión de este martes con una caída del 6,41%, hasta los 54 euros por acción, tras las informaciones que apuntan a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en torno a varias adjudicaciones de Defensa a empresas vinculadas a la compañía y a Escribano.

Según las informaciones de prensa recogidas por los analistas de Banco Sabadell, las pesquisas se apoyarían en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que aprecia posibles anomalías en los procedimientos de contratación.

Las principales observaciones afectarían al programa del vehículo blindado 8x8 Dragón, de TESS Defence, por más de 2.000 millones de euros; al sistema lanzacohetes Silam, liderado por Expal y Escribano, por unos 576 millones de euros, y a contratos de sistemas antidrones.

De acuerdo con esas informaciones, el informe de la IGAE apunta a indicios de que algunos adjudicatarios estaban identificados de antemano, al empleo de procedimientos con competencia limitada y a determinadas inconsistencias documentales y económicas.

Asimismo, cuestiona algunos plazos de licitación, la configuración de determinados concursos y el uso de financiación pública vinculada a estos programas.

SABADELL APUNTA A UN RIESGO PRINCIPALMENTE REPUTACIONAL

Los analistas de Banco Sabadell consideran que estas informaciones introducen un riesgo "principalmente reputacional" para Indra, aunque no esperan un impacto hasta conocer el desenlace de las investigaciones.

En su valoración, señalan que, por el momento, no han trascendido imputaciones ni medidas que afecten a la ejecución de los contratos actualmente en vigor.